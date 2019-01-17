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Politika

Fahrettin Altun: Hollanda, vatandaşı gazetecinin El Nusra bağlantısı olduğunu söyledi

SelenYALAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma'nın Türkiye'den sınır dışı edilmesiyle ilgili Twitter'dan açıklama yaptı

17 Ocak 2019 18:42

SelenYALAZ/ANKARA, (DHA)- CUMHURBAŞKANLIĞI İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Hollandalı gazeteci Johanna Cornelia Boersma\'nın Türkiye\'den sınır dışı edilmesiyle ilgili Twitter\'dan açıklama yaptı. Altun, Hollanda tarafının, bugün sınır dışı edilen muhabirin El Nusra cephesi ile bağlantıları olduğunu Türkiye\'ye söylediğini ifade ederek, \"Hollanda\'dan gelen istihbarat üzerine hareket ettik ve tedbir aldık. Güvenilir bir yabancı hükümet ajansı size, vatandaşlarından birinin terörle bağlantısı olduğunu söylerse, inanmak durumundasınız. Ancak Hollanda makamları, bu sonuca neden vardıklarını açıklayacak konumdadır. İstihbaratlarının güvenilirliği hakkında spekülasyon yapmayacağız\" dedi.
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