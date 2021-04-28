Fransa'da İçişleri Bakanlığı’na bağlı bir kurum olan “Suçun ve Radikalleşmenin Önlenmesi İçin Bakanlıklar Arası Komite”, Anadolu Ajansı'nın haberlerini Twitter’dan paylaşarak "Kendini bir haber ajansı olarak gösteriyor ama değil, propaganda aracı" ifadelerini kullandı. İletişim Başkanı Fahrettin Altun, "Anadolu Ajansı’nın haberleri Fransa’yı neden rahatsız ediyor, sizin basın özgürlüğü anlayışınız bu mu?" düşüncesini dile getirdi.

Altun, "Anadolu Ajansı’nın haberleri Fransa’yı neden rahatsız ediyor? Soruyoruz. Sizin basın özgürlüğü anlayışınız bu mu? İslam karşıtlığı ve Müslümanlara yönelik sistematik ayrımcılığın merkezi haline gelen Fransa neden basın ve fikir özgürlüğünü hedef alıyor? Neden korkuyorsunuz?" paylaşımını yaptı.

TIKLAYIN | Fransa'da hükûmete bağlı kurumdan Anadolu Ajansı'na tepki: "Propaganda aracı"