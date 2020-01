Fahir Atakoğlu Paris UNESCO’da konser verdi

Ünlü Türk piyano sanatçısı Fahir Atakoğlu, Paris UNESCO Merkez binasında konser verdi.



Fahir Atakoğlu Paris’te olmaktan dolayı çok mutlu olduklarını ancak Türkiye’deki şehit haberinden dolayı da buruk bir mutluluk yaşadığını dile getirdi. Atakoğlu "Bu akşam burada çalacağımız her notayı dün hayatı kaybedenlere adıyoruz" dedi.

Atakoğlu'na konserde Rubato müzik grubu eşlik etti. Atakoğlu ve grup Rubato Kıbrıs’tan Karadeniz’e ve İstanbul’a yolculuk yaşattı.



Programa Türkiye’nin OECD Daimi Temsilcisi Erdem Başçı, Paris Başkonsolosu Görkem Barış Tantekin, Paris Yunus Emre Enstitüsü Müdürü Ahmed Bakcan, çok sayıda Türk ve yabancı davetli katıldı.



Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer konuklara yönelik konuşmasında yaklaşık olarak 3 milyondan fazla mülteciye ev sahipliği yaptığımızı belirterek ayrıca on üç şehidimiz olduğunun altını çizdi. Cengizer; "Aslında o kadar farklı alanlarda savaş veriyoruz ki, bunlardan bir tanesi kültürel mirasın korunması, bu ve bunun gibi daha pek çok nedenden/açıdan dolayı hepimiz için zor olan bu zamanlarda desteğinizi hak ettiğimize inanıyoruz, ve size güveniyoruz." dedi



Rubato müzik grubu adına Fatih Ahıskalı ”Bugün burada sizlerle buluşmak için yola çıktık, Paris’e geldik. Fakat aldığımız haberlerden dolayı bir yanımız buruk kaldı. Ama büyükelçimizin de söylediği gibi hayata bağlanmanın yegane yollarından biri olan sanatla tekrar moral bulmaya ve güzel umutlar taşımaya çalışacağız.”



Fahir Atakoğlu Fikriye eseri üzerine;“Benim için dünyanın en üzücü duygularından biri birini sevip karşılık bekleyip o karşılığı alamamış olmaktır. Çünkü bence aşkta kendinizden bir şeyler verirken karşılık bulmayı umarsınız. Bu parça, dünyadaki en büyük aşklardan biriyle ilgili, Fikriye adındaki bir kadının Atatürk’e karşı hissettiği aşkla ilgili.Fikriye Atatürk’e aşıktı fakat aşkına asla karşılık bulamadı. Gerçekten çok üzücü bir hikaye. Belgesel için yaptığım eserde Fikriye’den de öte, Türkiyenin yakın tarihini de yansıtıyordu. Bu eser, aşkına asla karşılık bulamayanlar için, ancak biz bu eserle onu andıkça aşkı her zaman var olacak ve her zaman kazanacak.



“Sarı Zeybek, kalbimdeki en büyük yere sahip eserim, çünkü bu eseri Atatürk için yazdım”



Türkiye’nin UNESCO Daimi Temsilcisi Büyükelçi Ahmet Altay Cengizer Fahir Atakoğlu “Sarı Zeybek”, “Lalé gibi bestelerini hemen hemen bütün Türk halkının bilindiğini Aynı zamanda da ancak Türkiye’den çıkabilecek bir tınının sahibi, kendisini hemen belli eden bir müzik. Rubato da İstanbul’da tekniğiyle öne çıkmış bir grup olduğunu belirtti.



Kasım ayında yapılacak seçimlerde UNESCO yürütme kurulu üyeliğine adaylığımızın sonucu belli olacağını ve bunu kazanmayı çok ümit ettiğini dile getiren Büyükelçi Cengizer ”Türkiye olarak Unesco’da yürütme kurulundaki sandalyelerden birini hak ediyoruz .” Bu etkinliğin de onun bir parçası şeklinde olduğunu beliterek” Sadece ikili temaslarla bu propagandayı yapmak yeterli olmuyor, bu tür etkinliklerle de UNESCO kamuoyuna duyurmak lazım”, Büyükelçi” Fahir Beyi seçtik hem son derece nitelikli bir sanatçımız hem de bu nitelikleriyle UNESCO’da dinlenebilecek bir isim” dedi. (DHA-Gülten Özbey)