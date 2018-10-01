Fadıl Akgündüz'den dayısı da şikâyetçi oldu

İstanbul Bayrampaşa'daki Caprice Gold ile Maldivler'deki Caprice Maldivler adlı gayrimenkul projelerinde 349 kişiyi dolandırdığı iddiasıyla yargılanan'Jet Fadıl' olarak bilinen Fadıl Akgündüz’den dayısı Sait Obut da şikâyetçi oldu.

İstanbul 1. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen 14'üncü duruşmaya 698 yıldan 2443 yıla kadar hapsi istenen tutuksuz sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut katıldı. Diğer sanıklar duruşmaya gelmezken; çok sayıda mağdur ve avukatları da duruşmada hazır bulundu. Duruşmada, şikayetçiler dinlendi. Sanıklar Fadıl Akgündüz ve Mehmet Salih Obut'un kendisinin yeğeni olduğunu söyleyen 73 yaşındaki Sait Obut da "şikayetçi" sıfatıyla ifade verdi.

Sait Obut, "Bayrampaşa Caprice Gold projesindenyaklaşık 5 yıl kadar önce devremülk sözleşmesi yaptık. Bir dairemi 120 milyar karşılığında vererek ödeme yapmış oldum. Bana 7 aylık bin lira civarında kira bedeli ödendi. Bunun dışında herhangi bir ödeme yapılmadı. Tapularımı aldım. Şikâyetçiyim. Davaya katılmak istiyorum" dedi.

Duruşma sonrası gazetecilerin sorularını yanıtlayan Sait Obut, "180 metrekare dairem vardı Fatih'te. Ona güvendik benim yeğenimdir diye, biraz sıkışmıştı. Dedim al, verdim ona.Notere gittik, güya bana her ay para yollayacaktı. Ondan sonra ne para, ne selam, ne kelam. Telefonu bile açmıyor. Ben hakiki dayısıyım yani. ablamın çocuğudur. Çok kırgınım" dedi.