Fadik ninenin okuma- yazma azmi

Hüsnü Ümit AVCI/SİVAS, (DHA)- SİVAS\'ta okuma- yazma seferberliği kapsamında açılan kurslara Fadik Tekfidan (77) da katıldı. Okuma- yazma bilmediği için çok zorluklar çektiğini belirten Tekfidan, kursa hayalini gerçekleştirmek için katıldığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan\'ın eşi Emine Erdoğan tarafından ülke genelinde başlatılan okuma- yazma seferberliği kapsamında Sivas\'ta da çeşitli okullarda kurslar açıldı. Yunus Emre Ortaokulunda açılan ve 36 kişinin katıldığı kursta çeşitli yaş gruplarından kadınlar yer aldı. Okuma-yazma kursuna katılanlar arasındaki 8 çocuk annesi Fadik Tekfidan dikkat çekti. Mehmet Akif Ersoy Mahallesi\'nde oturan Tekfidan, en büyük hayalini gerçekleştirmek için kursa katıldığını söyledi. Okula gitmediği için okuma-yazma bilmediğini ifade eden Tekfidan, \"En kısa zamanda okuma yazma öğrenerek otobüslerde, çarşıda artık zorluk çekmek istemiyorum. Çevremdeki herkes kursa yazılınca ben de okuma-yazma öğrenmek için heveslendim. Başarabilirsem okuyacağım inşallah. Okuma-yazma bilmediğim için çok zorlanıyorum. İlaçlarımı hep yanlış içiyordum. Özellikle de bunun için okuma yazma öğrenmek istiyorum\" dedi.

BAŞARILI OLANLARA UMRE ÖDÜLÜ

Sivas Valisi Davut Gül, Belediye Başkanı Sami Aydın ve protokol üyeleri de okuma-yazma seferberliği kapsamında Yunus Emre Ortaokulundaki kursu ziyaret etti. Vali Gül ve protokol üyeleri kursa katılan kadınlarla sohbet etti. Sivas Valisi Davut Gül, okuma-yazma seferberliği kapsamında kursların açılmaya devam ettiğini belirterek, \"Şu anda geldiğimiz noktada okuma-yazma kursundan belge alan kişi sayısı 800 civarındaydı. Bugün itibariyle 2 bini geçtik. Amacımız 10 bini geçmek. Amacımız Sivas\'ta okuma-yazma oranını yüzde 100\'e getirmek. Buna katkı sunan herkese teşekkür ediyorum. Diğer illerden farklı olarak okuma yazma kurslarında başarılı olan 10 kişiyi umreye göndereceğiz. 100 kişiyi ise ev eşyası ve çeyrek altınla ödüllendireceğiz\" diye konuştu.



FOTOĞRAFLI