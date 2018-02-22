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Bilim / Teknoloji

FaceTime hayat kurtardı

İngiltere'de inme geçiren kadının hayatı FaceTime sayesinde kurtuldu

22 Şubat 2018 04:10

ABD’de yalnız yaşayan bir kadın kız kardeşiyle FaceTime’da video sohbet gerçekleştirirken inme geçirdi. Kadının hayatı teknoloji sayesinde kurtuldu.

NTVde yer alan habere göre, ABD'nin New York eyaletinde yalnız yaşayan Opokua Kwapong, İngiltere'nin Manchester şehrinde yaşayan kız kardeşi Adumea Sapong ile FaceTime üzerinden video sohbet gerçekleştirirken rahatsızlandı.

58 yaşındaki kız kardeşinin konuşma bozukluğu yaşadığını ve rahatsızlandığını fark eden Sapong, Kwapong'u önce sağlığı hakkında uyardı ve ilaç almasını önerdi.

Daha sonra telefonu kapatarak 911'i arayan Aduemea Sapong, sağlık ekiplerinin kız kardeşinin yanına gitmesine sağladı.

İnme geçirdiği anlaşılan Kwapong'un erken müdahale sayesinde hayatı kurtuldu.

Gıda mühendisi olan Kwapong, "FaceTime sayesinde hayatımın kurtulduğunu hiç şüphe yok dedi.

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