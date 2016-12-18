Facebook'un yapay zekası drone düşürdü

Facebook'un havadan internet bağlantısı sağlayacak drone'u test uçuşunda yere çakıldı. Drone, yapay zeka tarafından yönetiliyordu.

Gökyüzünde otonom olarak uçan ve aşağıdaki yerleşim birimlerine kablosuz internet bağlantısı sağlayan drone’lar tasarlamaya başlayan Facebook, bu projede hayli yol kat etti. V biçiminde kanatlara sahip bu dev drone’lar haftalarca gökyüzünde kalacak ve enerjisini de güneşten alacak.

Şimdilik sadece test amacıyla uçan drone’lar havada sadece 1-2 saat kalabiliyor. Fakat son test sırasında, drone’lardan biri inişe geçmişken yere çakıldı. İlk bakışta sıradan bir test kazası gibi görünse de önemli bir problem. Çünkü iniş hesaplamaları dahil, tüm uçuşu drone’un yapay zekası yönetiyor.

Drone’daki yapay zekanın, rüzgarı, yüksekliği, hızı, çevrenin coğrafi durumunu hesaba katarak yumuşak ve güvenli bir iniş sağlaması gerekirken, bu görevini başaramayıp drone’un sert bir şekilde çakılmasına neden olması, tüm çalışmaları riske atıyor.

Shiftdelete’in haberine göre Facebook, şimdi yapay zekanın nerede sorun yaşadığını tespit edip aynı hatanın tekrarlanmaması için kazayı soruşturacak.