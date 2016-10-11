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Facebook’un ‘size özel cinsiyet seçimi’ artık Türkiye’de de geçerli

Form, 30'dan fazla ülkede kullanıma açıldı

11 Ekim 2016 22:04

Facebook, kullanıcıların istedikleri cinsiyeti yazabildiği form özelliğini Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa’daki 30’dan fazla ülkede kullanıma açtı.

Kaos GL’nin haberine göre, Şubat 2014’te kullanıcılara 54’ten fazla “cinsiyet seçimi” sunan Facebook, 2015 yılında kullanıcıların listeye kendi belirledikleri seçenekleri ekleyebilecekleri bir form özelliği ekledi.

Ekim ayı itibariyle bu özellik Türkiye’nin de dahil olduğu Avrupa’daki 30’dan fazla ülkede kullanıma açıldı. Böylece artık Türkiyeli kullanıcılar da 54 seçenek dışında istedikleri seçenekleri ekleyebilecek, bilgi kısımlarında cinsiyetlerini özgürce ifade edebilecek.

Facebook, yayınladığı bilgi notu ile amacını şöyle açıklıyor:

“Facebook her zaman insanların kendilerini özgün bir biçimde ifade edebilecekleri bir platform olmak için çalışıyor ve özelleştirilmiş cinsiyet seçimini de bu amaç için atılmış önemli bir adım olarak görüyor. Facebook, söz konusu bu özellik ile insanlara erkek, kadın ve diğer seçeneklerinin ötesinde cinsiyet seçenekleri sunan ilk sosyal ağ olma özelliğini taşıyor.

“Facebook, dünya çapında çeşitliliğin her yönünü temsil eden bir milyardan fazla insan tarafından kullanılıyor. Bu özellik ile Facebook, yaptığı küçük bir değişiklikle pek çok insanın online ortamda kendi özgün kişiliklerini yansıtmalarına yardımcı olmayı amaçlıyor.  

“Facebook, insanların platform üzerinde kendi özgün kimlikleri ile var olmalarını destekliyor ve bu araç ile insanların kendilerini online ortamda doğru bir biçimde anlatabilmeleri için bir yol sunuyor.” 

“Cinsiyet seçiminizi” özelleştirmek için Facebook profilinizde Hakkında – Temel Bilgiler – Düzenle adımlarını izleyebilirsiniz. Daha fazla bilgi için https://www.facebook.com/facebookdiversity adresini ziyaret edebilirsiniz.

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