Facebook'un kullanıcı sayısı giderek azalıyor

Dünyanın en büyük sosyal ağı Facebook, giderek çeşitlenen ve sayıları artan rakiplerine kullanıcı kaybetmeye devam ediyor.

Yeni ve farklı sosyal medya platformları arayan internet ve mobil kullanıcıları, Facebook’a olan bağlılıklarını sona erdiriyor.

Facebook, 2013’ün ilk çeyreğine ait verileri açıklamaya hazırlanırken, yatırımcılar şirketin gelirlerinde yüzde 36 artış yaşanmasını bekliyor. Mobil cihazlarda izlenen doğru stratejinin getirdiği reklam geliriyle bağlantılı olan bu beklentiye rağmen, Facebook’un ABD ve İngiltere başta olmak üzere birçok Avrupa ülkesinde kullanıcı sayısını artık artıramadığı belirtildi.

ntvmsnbc.com'un haberine göre, analiz firması SocialBakers’ın verilerinde, Facebook’un ABD’deki kullanıcı sayısı geçtiğimiz ay yüzde 4 azaldı ve 6 milyon kişi sosyal ağı terk etti. İngiltere’de bu oran yüzde 4.5 olurken, 1.4 milyon kullanıcı Facebook hesaplarını kapattı. Her iki ülkede geride kalan 6 ay içinde kaybedilen aylık üye sayısı ise 9 milyon oldu.

Guardian’a konuşan Londra merkezli Enders Analysis şirketinde medya uzmanı olan Ian Maude, 'Sorun şu ki, ABD ve İngiltere’de Facebook’a üye olmak isteyen insanlar bunu çoktan yaptı... İnsanlar artık sıkıldı ve yeni şeyler denemek istiyorlar. Facebook’un Myspace’e dönüşme olasılığı biraz düşük gibi ama bu ihtimal imkansız değil' dedi.

Facebook’un Nisan 2012’de satın aldığı ve o dönemde 30 milyon civarında kullanıcısı bulunan Instagram, bugün 100 milyon üyenin üzerine çıkarken, özellikle genç kullanıcılar eski bir Facebook çalışanı olan Dave Morin’in kurduğu akıllı telefon tabanlı sosyal medya ağı Path’e akın ediyor. Her hafta 1 milyon yeni kullanıcı kazanan Path, sadece Venezuela’da iki günde 500 bin kişi tarafından indirildi.