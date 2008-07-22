Facebook'un gerçek kullanım amacı ne?

Gerek dünyada, gerekse de Türkiye'de büyük patlama yapan ve hemen hemen tüm internet kullanıcılarının bir şekilde yer aldığı, yer almayanların da yakında yer alacağı tahmin edilen Facebook son zamanlarda hız kesmiş olsa da yine de "en büyük sosyal ağ" etiketini taşımaya devam ediyor.



İnternet kullanıcıları arasında gerçekleştirilen bir araştırma, Facebook özelinde sosyal ağların kullanım nedeninin oldukça ilginç bir temele dayandığını ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların yüzde 70 gibi büyük bir çoğunluğu Facebook'u "diğer insanların hayatını incelemek için" kullanıyor. Eski arkadaşlarının nerelere geldiğini, eski sevgililerinin hayatlarının nasıl değiştiğini Facebook sayfalarının, profillerinin üzerinden fotoğraf ve videolarla tarayan ve arkadaşlarının arkadaşlarının resimler konusunda yaptıkları yorumları okuyup onların hayatlarını izlemeyi hedefleyen kullanıcıların sayıca ezici üstünlüğü, sosyal ağların hangi amaca hizmet ettiği sorusunun ortaya atılmasına neden oldu. "Biri bizi gözetliyor" gibi programların rating popülerliği sosyal ağlara da taşınmış gibi görünüyor.



Araştırmada sosyal ağların kullanıcıları birleştirme, organizasyon düzenleme ve tekrar bir araya gelme konusunda da kullanıldığı belirtiliyor, sosyal ağların sunduğu ek uygulamaların (örneğin Facebook uygulamaları) kullanım oranının ise hızlı bir şekilde düştüğü, uygulamaları kuran ancak son bir ayda bir kere bile kullanmayan kullanıcıların yüzdesinin yaklaşık 65 olduğu ortaya konuyor.