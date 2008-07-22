T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Facebook'un gerçek kullanım amacı ne?

Facebook üzerine yapılan bir araştırma, sosyal paylaşım sitesinin kullanım amacını ortaya koyuyor.

22 Temmuz 2008 03:00

Gerek dünyada, gerekse de Türkiye'de büyük patlama yapan ve hemen hemen tüm internet kullanıcılarının bir şekilde yer aldığı, yer almayanların da yakında yer alacağı tahmin edilen Facebook son zamanlarda hız kesmiş olsa da yine de "en büyük sosyal ağ" etiketini taşımaya devam ediyor.

İnternet kullanıcıları arasında gerçekleştirilen bir araştırma, Facebook özelinde sosyal ağların kullanım nedeninin oldukça ilginç bir temele dayandığını ortaya koyuyor. Araştırma sonuçlarına göre kullanıcıların yüzde 70 gibi büyük bir çoğunluğu Facebook'u "diğer insanların hayatını incelemek için" kullanıyor. Eski arkadaşlarının nerelere geldiğini, eski sevgililerinin hayatlarının nasıl değiştiğini Facebook sayfalarının, profillerinin üzerinden fotoğraf ve videolarla tarayan ve arkadaşlarının arkadaşlarının resimler konusunda yaptıkları yorumları okuyup onların hayatlarını izlemeyi hedefleyen kullanıcıların sayıca ezici üstünlüğü, sosyal ağların hangi amaca hizmet ettiği sorusunun ortaya atılmasına neden oldu. "Biri bizi gözetliyor" gibi programların rating popülerliği sosyal ağlara da taşınmış gibi görünüyor.

Araştırmada sosyal ağların kullanıcıları birleştirme, organizasyon düzenleme ve tekrar bir araya gelme konusunda da kullanıldığı belirtiliyor, sosyal ağların sunduğu ek uygulamaların (örneğin Facebook uygulamaları) kullanım oranının ise hızlı bir şekilde düştüğü, uygulamaları kuran ancak son bir ayda bir kere bile kullanmayan kullanıcıların yüzdesinin yaklaşık 65 olduğu ortaya konuyor.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Türkiye-Rusya ilişkileri Libya'da yeni bir sınav verecek"...

Faili meçhul cinayetler davasında son dönemeç: Mağdur aileler, 'davanın üstünün...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Cem Küçük "Erdoğan giderse yargılanırız" deyince AKP'li Metiner: Korkutma bizi,...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Erdoğan’ın ilk müsteşarı ve eski bakan Ömer Dinçer: Kopuşum 17-25...

Muş'ta HDP'li 3 belediye başkanı ile CHP'li Urla Belediye Başkanı...

'Türkiye en çok hangi kuruma güveniyor?' araştırmasında şaşırtan sonuç  ...

Selahattin Demirtaş, Leman dergisinde çizmeye başladı...

Uludağ'da kaybolan amatör dağcıların cansız bedenlerine ulaşıldı...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24