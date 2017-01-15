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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Facebook'tan yalan haberlere yeni önlem

Sosyal medya platformu Facebook, seçim sürecine giren Almanya'da yalan haber paylaşımını önlemek için yeni adımlar atacağını duyurdu

15 Ocak 2017 20:52

Sosyal medya platformu Facebook, seçim sürecine giren Almanya'da yalan haber paylaşımını önlemek için yeni adımlar atacağını duyurdu.

Facebook, 36 milyon kullancısının bulunduğu Almanya'nın sayfasına koyduğu açıklamada yalan haberlerin bildirilmesi için 'basit bir uygulama'nın hayata geçirileceği belirtildi.

Alman siyasetçilerin 'popülist siyasi partiler ve yabancı güçlerin' ülkedeki seçimleri Facebook'taki yalan haberlerle manipüle edebileceği uyarsının ardından şirketten ilk adım geldi. Facebook'tan yapılan yazılı açıklamada "Facebook'ta paylaşılan haberlerin güvenilir olması bizim için önemli" vurgusu yapıldı.

Yalan haberlerin bildirimi sürecinde ise kullanıcılar "basit bir raporlama süreciyle" yalan olduğundan şüphelendikleri haberi işaretleyecek. Ardından bağımsız bir teyit kuruluşu bunu inceleyecek.

Ayrıca, gerçek haber sayfasıymış gibi paylaşımlar yapan yalan haber sayfalarına da reklam geliri verilmeyecek.

ABD seçim sürecinde "Papa Trump'ı oy verilmesini önerdi" gibi sandığı etkileyecek yalan haberlere zamanında müdahale edemediği gerekçesiyle eleştirilen Facebook, açıklamasında "Şeffaf ve bağımsız bir teyit sürecinin gazetecilik için güçlü bir araç olduğunu düşünüyoruz" ifadelerini kullandı.

AFP'nin haberine göre Facebook'un teyit için Almanya'da birlikte çalışacağı kuruluşlardan biri Corrective olacak.

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