Facebook'tan yalan haberle mücadele adımı

Facebook ABD seçimleri sırasında yayımlanan yalan haberler nedeniyle aldığı yoğun eleştirilerden sonra yeni bir "Gazetecilik Projesi" başlattı. Facebook medya kuruluşlarıyla işbirlişi yaparak, yeni habercilik ürünleri geliştirmeyi hedefliyor. Ayrıca gazetecilerin Facebook'u habercilik alanında nasıl daha iyi kullanabilecekleri hakkında bilgilendirmek de amaçlanıyor.

Bu kapsamda gazeteci ve yazılımcılara ek eğitim olanakları sunulması, dijital iş modellerinin desteklenmesi ve yeni habercilik yöntemleri geliştirilmesinde işbirliği yapılması amaçlanıyor.

Facebook yeni habercilik adımı "Gazetecilik Projesi" ile 360 derece video ve fotoğraf görüntüleme, "Anlık Makaleler" (Instant Articles) gibi mevcut habercilik uygulamalarını da geliştirecek. Pek çok medya kuruluşunun kullandığı "Instant Articles" ile kullanıcılar haber içeriklerini mobil uygulamanın içinde açabiliyor ve paket halinde çeşitli konuları aynı anda görebiliyor.

Yalan haberle mücadele

Facebook Aralık ayı ortasında yalan haberlerle daha yoğun mücadele edeceklerini açıklamıştı. Sosyal medya devi özellikle ABD seçimleri sırasında yapılan yalan haberler konusunda önlem almadığı yönünde yoğun eleştirilere maruz kalmıştı. Facebook Ürün Direktörü Fidji Simo yeni proje ile sağlıklı bilgilendirme sistemi geliştirmeyi, doğru gazeteciliği yaygınlaştırmayı hedeflediklerini söyledi.

Yeni proje ile yalan haberleri duyurmak da kolaylaşacak. Facebook dışardan uzmanlarla çalışarak, yalan haber üreten yazarların gelir kaynaklarını kurutacak. Facebook, kullanıcılarında ‘yeni bir haber anlayışı‘ yaratmak istediklerini dile getirdi: "İnsanların okudukları haberler doğrultusunda daha akıllı kararlar vermelerini sağlamak için yeni bilgilendirme yöntemleri geliştireceğiz." denildi.

Facebook proje kapsamında yeni iş modelleri geliştirecek. Örneğin; kendileriyle çalışan medya kuruluşlarının Facebook üzerinden okuyucu sayısını artırmak gibi. Facebook ayrıca videolarda reklam uygulamalarını da geliştirmeyi planlıyor.

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epd/dpa/Reuters/DK/MK