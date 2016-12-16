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Yaşam
Deutsche Welle

Facebook'tan 'yalan haber' butonu

Yalan haberlerin Facebook üzerinde dolaşımının engellenebilmesi için yeni bir fonksiyon geliştirildiği duyuruldu

16 Aralık 2016 15:28

Kullanıcılarının içerik akışında çıkan ve yayılan yalan haberlerle ilgili büyük eleştirilere maruz kalan Facebook, konuyla ilgili yeni bir adım atma kararı aldı. Facebook yönetimi, bundan böyle kullanıcıların yalan haberleri hızlıca işaretlemelerine ve Facebook'a bildirmelerine olanak sağlayacak bir fonksiyon geliştirdi.

Facebook'un başkan yardımcısı Mosseri, yeni gelişmeyi Facebook'un blogunda yaptığı bir açıklama ile duyurdu. Mosseri, bir metindeki verilerin doğru olup olmadığını kontrol etme alanında uzmanlaşmış, güvenilir uluslararası şirketlerle çalışacaklarını açıkladı.

Henüz test aşamasında

Dün yapılan açıklamaya göre, yeni fonksiyon şu anda test etme amaçlı kullanıcıların yalnızca küçük bir kısmına sunulmuş bulunuyor. Bu kullanıcılar yalan olduğunu fark ettikleri ya da düşündükleri haberleri 'yalan haber' olarak işaretleyebilecek.

"Yeterli sayıda" kullanıcının işaretlediği içerikler, Facebook tarafından Poynter Enstitüsü'nün Uluslararası Veri Kontrol Ağı bünyesindeki çeşitli bağımsız uzman kurumlara iletilecek. Bu kurumların onayını almayı başaramayan haberler Facebook'tan silinmeyecek, bunun yerine Facebook tarafından 'şüpheli' olarak işaretlenecekler. Bu haberler, kullanıcıların içerik akışlarının alt kısımlarında 'şüpheli' uyarısıyla görünmeye devam edecek.

ABD başkanlık seçimleri, Facebook için bu konuda bir dönüm noktası olmuştu. Kurum, seçim sürecinde sürekli dolaşıma giren ve yayılan uydurma haberlerle ilgili büyük eleştirilere maruz kalmıştı. Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, seçim sonucunu herhangi bir şekilde etkiledikleri iddialarını inkar etmiş ve yalan haberlerle mücadele etme kararı aldıklarını belirtmişti.

© Deutsche Welle Türkçe

DW/BÜ/BS

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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YalanFacebookMosseriPoynter Enstitüsü Uluslararası Veri Kontrol AğıMark Zuckerberg

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