Facebook'tan 'şifrenizi değiştirin' uyarısı

Facebook, yazılım devi Adobe’nin 38 milyon kullanıcısına ait şifrelerin çalındığı hacker saldırısının ardından, kullanıcılarına ‘şifrenizi değiştirin’ uyarısında bulundu. Sosyal ağ, Adobe’nin hizmetlerinde Facebook hesabıyla aynı şifreyi kullanan kullanıcıların hemen gerekli değişikliği yapması gerektiğini belirtti.

Adobe’de hesabı bulunan kullanıcılarından en kısa zamanda şifrelerini değiştirmeleri isteyen Facebook, hacker’ların elde ettikleri şifreleri Faceook’ta deniyor olabileceğini belirtti.

Facebook mühendislerinin, muhtemel riskin önüne geçmek için kamuya açık veri tabanındaki milyonlarca Adobe hesap bilgisini kontrol ettiği bilgisi verildi. Eğer Adobe hesabıyla Facebook hesabı eşleşirse, bu kullanıcılara otomatik olarak uyarı mesajı gönderiliyor ve kullanıcılardan şifre değiştirmeleri isteniyor.

Krebs on Security sitesine açıklama yapan bir Facebook yetkilisi, şifrenin sıfırlanması sürecinde Facebook kullanıcılarının işlemlerini kimsenin göremeyeceğini belirtti ve dışarıdan bir tehdit olsa da güvenlik garantisi verdi.

Adobe, Ekim sonunda yaptığı açıklamada hacker saldırısı sonucu en az 38 milyon kullanıcının bilgilerine erişildiğini, Photoshop yazılımının da kaynak kodunun çalındığını duyurmuştu. Hacker’ların, çalınan şifreleri kullanmasını yanı sıra Photoshop’u kopyalama riski de bulunuyor.