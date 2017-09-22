Facebook'tan seçim manipülasyonuna karşı plan

Facebook, geçen yıl gerçekleşen ABD başkanlık seçimlerinin öncesi ve sonrasında Rusya merkezli operatörler tarafından Facebook'a verilen, sayısı 3 bin dolayında siyasi reklamı ABD Kongresi müfettişleriyle paylaşmayı planladığını açıkladı.

Facebook kurucusu Mark Zuckerberg, konuyla ilgili olarak perşembe günü bir Facebook canlı yayınında konuştu. Zuckerberg, ABD kongresinin konuyu soruşturmasını desteklediğini belirtti.

Zuckerberg, hükümetleri dünyanın en büyük sosyal ağını başka ülkelerin seçimlerine müdahale etmek için kullanmaktan caydırmak amacıyla dokuz adımlık bir plan hazırladıklarını kaydetti. Bu çerçevede Facebook'un site üzerindeki siyasi reklamları saydamlaştıracağını belirten Zuckerberg, böylece insanların herhangi bir seçimle bağlantılı olarak hangi reklamların dolaşımda olduğunu görebilmelerinin amaçlandığını söyledi.

Seçim manipülasyonu baskısı

Facebook'un hukuk dairesi başkanı Colin Stretch ise ayrı bir blog paylaşımında, Facebook'un "asla umursamazca içerik ifşa etmeyeceğini" söyledi. Stretch, şirketin "ABD seçimlerinin bütünlüğünü korumaya yardımcı olmak istediğini" de sözlerine ekledi.

Stretch, "Kamuoyunun 2016 seçimlerinde tam olarak ne olduğunu bilmeyi hak ettiğine inanıyoruz" dedi.

Zuckerberg, ABD seçimlerinin ardından kendisine yöneltilen yalan haber eleştirileri nedeniyle baskı altında kalmıştı. ABD başkanlık seçimi sürecinde "site üzerinden yayılan yanlış haberlere karşı bir şey yapmamakla" suçlanan Zuckerberg, Facebook’ta yayılan yanlış haberlerin ABD seçim sonucunu etkilemediğini söylemişti.

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Reuters, BÜ/BÖ