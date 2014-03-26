Facebook'tan sanal gerçeklik hamlesi



Sosyal medya platformu Facebook mobil mesajlaşma uygulaması WhatsApp'ten sonra yine büyük bir alışverişe imza attı. Oyun konsolları için sanal gerçeklik oluşturması amacıyla tasarlanan gözlüklerin üreticisi Oculus VR, Facebook'a dahil oldu. Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg firmayı satın almak için yaklaşık 1 milyar 700 milyon euro ödedi. Böylece ilk kez bir donanım firması Facebook bünyesine dahil oldu.

Oculus VR firmasının henüz seri üretime hazır bir ürünü bulunmuyor. Ancak şirketin tasarladığı gözlük Rift, elektronik dergilerinde büyük ilgi çekmişti. Gözlüğü kullananlar, birbirinden ayrı iki ekran sayesinde üç boyutlu bir sanal çevreyi görme imkanına kavuşuyor. Başın sağa sola çevrilmesine göre bu görüntü de değişkenlik gösteriyor. Gözlüğün bilgisayar oyunlarında kullanılması beklenirken Facebook sanal gerçeklik uygulamalarında bir kırılma yakalamayı hedefliyor.

Mark Zuckerberg satışla ilgili olarak, “Mobil cihazlar günümüzün platformu, biz kendimizi geleceğin platformlarına hazırlıyoruz” yorumunu yaptı. Zuckerberg “Oculus tüm zamanların en sosyal platformunu oluşturma; çalışma, oyun oynama ve iletişim biçimlerimizi değiştirme fırsatı sunuyor” diye sözlerine devam etti. Facebook kurucusu, gözlüğün oyun oynamanın yanı sıra sanal öğrenme veya doktorla sanal konuşma gibi çok çeşitli alanlarda uygulama imkânları sunduğunu vurguladı.