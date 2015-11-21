Facebook'tan 'çalışanlara özel' sohbet uygulaması

Facebook, ofis kullanımlarına yönelik geliştirdiği yeni sohbet programı Work Chat'i (İş'te Sohbet) kullanıma açtı. Sosyal Ağ devinin kurumsal ayağı olan Facebook At Work (Facebook İş'te) programı kapsamında hayata geçirilen mesajlaşma uygulaması bir firma çalışanlarının kendi aralarında mesajlaşabilmeleri sağlıyor.



Arayüz ve kullanım açısından standart Facebook Messenger'dan herhangi bir farkı olmayan uygulamanın ayırt edici özeliği tek bir firmanın çalışanları ile sınırlı olması. Yani bir nev'i WhatsApp'ta grup açmanın daha profesyonel bir şekli olduğunu söyleyebiliriz tabii o ağ dışarısında kalan çalışanlara komple kapalı bir grup buradaki.

Şimdilik sadece Facebook At Work'ün beta sürümünü kullanan şirketlerin yükleyebileceği uygulama henüz Android platformu ile sınırlı olsa da iOS versiyonunun da yolda olduğu belirtiliyor.