T24 LogoT24 Logo
Bilim / Teknoloji

Facebook'tan 'çalışanlara özel' sohbet uygulaması

Facebook, Work Chat'i yayınladı

21 Kasım 2015 16:13

Facebook, ofis kullanımlarına yönelik geliştirdiği yeni sohbet programı Work Chat'i (İş'te Sohbet) kullanıma açtı. Sosyal Ağ devinin kurumsal ayağı olan Facebook At Work (Facebook İş'te) programı kapsamında hayata geçirilen mesajlaşma uygulaması bir firma çalışanlarının kendi aralarında mesajlaşabilmeleri sağlıyor.

Arayüz ve kullanım açısından standart Facebook Messenger'dan herhangi bir farkı olmayan uygulamanın ayırt edici özeliği tek bir firmanın çalışanları ile sınırlı olması. Yani bir nev'i WhatsApp'ta grup açmanın daha profesyonel bir şekli olduğunu söyleyebiliriz tabii o ağ dışarısında kalan çalışanlara komple kapalı bir grup buradaki.

Şimdilik sadece Facebook At Work'ün beta sürümünü kullanan şirketlerin yükleyebileceği uygulama henüz Android platformu ile sınırlı olsa da iOS versiyonunun da yolda olduğu belirtiliyor.

 

ETİKETLER

facebookwork chatçalışan

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

Rusya lideri Putin’le görüşen Cumhurbaşkanı Erdoğan Libya’da frene bastı...

Mahçupyan: Erdoğan'ın hırsları eşiği geçti, dönüş yok; Davutoğlu bildiklerini anlatırsa...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Oyuncu Halil Ergün'den Soylu'ya tepki:Yaşamı ve yaşatmayı seçen sanatçıların hedef...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

'FETÖ' soruşturması kapsamında gözaltına alınan sosyal güvenlik uzmanı Ali Tezel...

Deve krizi: Her şey Avustralya'ya 24 deve getirilmesiyle başladı...

Ankara Büyükşehir Belediyesi'nde 576 milyon liralık soruşturma...

Türkiye, makam araçlarında dünya rekortmeni: Erdoğan’ın uçak filosu Almanya ve...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24