Facebook'tan 30 bin yıllık heykel sansürü için özür

Facebook sözcüsü, "Reklam politikalarımız çıplaklığa veya ima edilen çıplaklığa izin vermiyor ancak heykeller için bir istisnamız bulunuyor. Bu sebepten bu görsel ile kullanılan reklamın onaylanması gerekirdi” dedi.

Yaptıkları hatadan ötürü özür dileyen Facebook sözcüsü, paylaşımın sahibine reklamı onayladıklarını ilettiklerini aktardı.

Facebook'un özür dilemesine sebep olan paylaşım İtalyan sanat aktivisti Laura Ghianda tarafından geçtiğimiz Aralık ayında yapıldı. Kısa sürede çok sayıda kişiye ulaşan paylaşım, daha sonra Facebook tarafından sansürlendi.

Sansür sonrası açıklama yapan Ghianda, "bu heykel ‘tehlikeli bir şekilde pornografik’ değildir. Kültür ve modern entelektüalizme karşı sürdürülen savaş hoşgörülmeyecektir” dedi.

11 santimetre boyunda olan Willendorf Venüsü heykeli, tarih öncesi çağlardan Yontma Taş Çağı'na ait ve bu dönemin en önemli eserleri arasında gösteriliyor. Adını, 20’nci yüzyılın başında demiryolu inşaatı sırasında bulunduğu Avusturya’nın Willendorf kentinden alan heykel, Viyana Ulusal Tarih Müzesi'nde sergileniyor.

"Heykel 29 bin 500 yıldır çıplak"

Heykelin görselinin Facebook tarafından sansürlenmesi sonrasında bir açıklama da Viyana Ulusal Tarih Müzesi'nden geldi.

Açıklamada, "Bırakın da Venüs çıplak olsun! Heykel vücudunu 29 bin 500 yıldır kıyafetleri olmadan tarih öncesi doğurganlık sembolü olarak gösteriyor. Şu anda Facebook bunu sansürlüyor ve toplumun keyfini kaçırıyor” denildi.

Heykel hakkında bilgi veren Viyana Ulusal Tarih Müzesi Direktörü Christian Köberl, Willendorf Venüsü heykelinin "tarih öncesi çağlarda dünya çapında en popüler ve bilinen bir kadın temsili” olduğunu belirtti.

DW,AFP/DÇÜ,BÖ

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