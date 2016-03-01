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Kültür-Sanat

Facebook'taki sayfası kapatılan Ferhat Tunç'un yeni albümü 'Kobani' çıktı

Ferhat Tunç'un Facebook sayfası, geçtiğimiz günlerde site yönetimi tarafından kapatılmıştı

01 Mart 2016 20:01

Sanatçı Ferhat Tunç'un uzun süredir üzerinde çalıştığı "Kobani” adlı yeni albümü piyasaya çıktı. İstanbul Ada Stüdyoları'nda kayıtları yapılan albüme son şekli Norveç'te KKV Stüdyoları'nda verildi. Royem Müzik ve KKV'nin yapımını üstlendiği albümde 12 şarkı yer alıyor. Albümde Kürtçe, Türkçe ve Ermenice şarkılar yer aldı.

Ferhat Tunç'un Facebook sayfası, geçtiğimiz günlerde site yönetimi tarafından kapatılmıştı. Albümün tanıtım videosunun sanatçının "FERHAT TUNÇ FAN" isimli sayfasına yüklenmesinin ardından, Facebook'ta sistemli bir 'şikayet et' saldırısı başlamıştı. Saldırı sonrasında yaklaşık 540 bin takipçili "FERHAT TUNÇ FAN" isimli sayfa sanatçının elinden alınmıştı.

Konuya ilişkin bir açıklama yapan Ferhat Tunç, "Ülkemizde sanata ve müziğe tahammülsüzlüğün geldiği bu durumu endişeyle karşıladığımızı belirtmek durumundayız. Facebook gibi düşünce ve ifade özgürlüğüne saygılı olduğuna inandığımız bir kuruluşun, bu endişe uyandıran ırkçı girişimlere alet olmaması gerektiğine inanıyoruz" demişti.

Sanatçı bundan üç yıl önce, tamamı ana dili Zazaca ağıtlardan oluşan "Şuware Kırmanciye" isimli çalışmayı dinleyicisiyle buluşturmuştu.

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