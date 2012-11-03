Facebook'taki 'açık' kapatıldı

Güvenlik açığı nedeniyle 1 milyon 320 bin Facebook kullanıcısının hesapları bir süre korumasız kaldı.

Arama motoru Google'da bir kelime ya da işaret dizisiyle yapılan aramanın bazı kullanıcıların hesaplarının gizliliğinin ortadan kalktığı linkler veriyordu. Söz konusu virüs nitelikli uygulamanın varlığı internet üzerindeki korsanlık faaliyetleri üzerinde yoğunlaşan Hacker News haber sitesine gönderilen mesaj ile ortaya çıktı.

Arama sonucu olarak beliren linklerin üzerine tıklanmasıyla bazı Facebook hesaplarına şifre olmadan girilebiliyordu. Facebook mühendisleri sorunun belirlenmesi ile harekete geçerek hızla güvenlik açğını kapattı.