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Bilim / Teknoloji

Facebook'ta telefon görüşmesi başlıyor

Facebook'un üzerinde çalıştığı ve bir süredir sır gibi saklanan 'telefon' uygulaması gün yüzüne çıktı

23 Mart 2015 17:40

Facebook'un Phone ismini verdiği bir uygulama üzerinde bir süredir çalıştığı ortaya çıktı. Phone uygulaması ile kullanıcılar doğrudan birbirleriyle telefon görüşmesi yapabilecek. Yani Facebook, Viber'a alternatif bir uygulama ile telefon numaralarını bir bir toplayacak.

Facebook elinde bulundurduğu 1.4 milyar kişiye ait veri tabanı ile dünyanın en büyük kaynaklarından birine sahip. 

İlk etapta Android telefonlara geleceği konuşulan uygulamanın mimarı Facebook'un bu sektöre adım atması durumunda gelirini hatırı sayılır bir seviyede artırabileceği düşünülüyor.

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