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Yaşam

Facebook'ta şantaj tuzağı

Facebook'ta tanıştıkları liseli kızların görüntülerini kaydedip, şantajla cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

23 Mayıs 2009 03:00

Sosyal paylaşım ağı Facebook'tan tanıştıkları liseli kızların uygunsuz görüntülerini kaydederek, şantajla cinsel istismarda bulundukları öne sürülen 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Gaziosmanpaşa Cumhuriyet Savcılığı'na başvuran 16 yaşındaki lise öğrencisi E.C, Facebook vasıtasıyla tanıştığı Cemil E'nin (23) şantajına maruz kaldığını bildirdi.

E.C, kendisini kandırarak elde ettiği uygunsuz görüntülerini Facebook'taki arkadaşlarıyla paylaşacağını söyleyen Cemil E'nin, şantaj yoluyla birlikte olma teklifinde bulunduğunu anlattı.

Teklifi kabul etmeyince, bu görüntüleri okul arkadaşlarına gönderen Cemil E'nin, okuldan atılmasına neden olduğunu ifade eden E.C, bu kişiden şikayetçi oldu.

Savcılığın talimatıyla çalışma başlatan Asayiş Şube Müdürlüğü Bilişim Suçlarıyla Mücadele Büro Amirliği ekipleri, genç kızın bilgisayarını inceleyerek, şantajın yapıldığı adresin Eyüp'te olduğunu belirledi. Söz konusu adrese baskın düzenleyen ekipler, Cemil E'yi gözaltına aldı.

Öte yandan, ifadesine başvurulan F.D. adlı başka bir lise öğrencisinin, Facebook'tan tanıştığı Cemil E. ve Murat E'nin, uygunsuz görüntülerini kaydederek kendisine şantaj yaptıklarını söylemesi üzerine, Murat E. de gözaltına alındı.

Bilgisayar ve cep telefonlarında genç kızlara ait uygunsuz görüntülerin bulunduğu bildirilen şüphelilerin, sorgularında suçlarını itiraf ettikleri kaydedildi.

Servis şoförlüğü yapan Murat E. ile işsiz olan Cemil E, emniyetteki işlemlerinin ardından Eyüp Adliyesi'ne sevk edildi. (AA)

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