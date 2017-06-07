Facebook'ta kalaşnikoflu fotoğrafını paylaştı; "PKK propagandası"ndan 7 yıl hapse mahkûm oldu

Antalya'da sosyal medyadaki hesabından elinde kalaşnikof silahla fotoğrafını paylaşan 22 yaşındaki Furat Ünver, terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası suçundan 7 yıl 9 ay 22 gün hapse mahkûm edildi. Kalaşnikofun korucuya ait olduğunu söyleyen Ünver, kıyafetlerin de yöresel olduğunu belirtti.

Geçen yıl Facebook hesabından, üzerinde PKK'lıların giydiği öne sürülen kıyafet ve elinde bir kalaşnikofla çekilen fotoğrafı paylaşan Furat Ünver, gözaltına alındı. Emniyet Müdürlüğü'ndeki sorgusundan sonra tutuklanan Furat Ünver hakkında Antalya 2'nci Ağır Ceza Mahkemesi'nde "terör örgütü üyeliği ve örgüt propagandası" suçlamasıyla dava açıldı. Terör örgütü üyesi olmadığını savunan Ünver, üzerindeki giysinin de yöresel kıyafet olduğunu söyledi. Paylaştığı fotoğraftaki silahın da korucuya ait olduğunu belirten Ünver, savunmasında şöyle dedi:

Yöresel kıyafet

"2012 ya da 2013 yılında Uludere'deki yaylalarda düzenlenen pikniğe katılmıştım. Pikniğe insanlar yöresel kıyafetleriyle katılmıştı. Ben de Van'dan yöresel bir kıyafet almıştım. Bu kıyafeti piknikte giymiştim. Piknikteyken Ahmet Yaman adlı korucudan silahını isteyip fotoğraf çektirmiştim. Kendisi silahı bana verirken mermileri de boşaltmıştı. Fotoğraf çekimi sırasında korucu da başımda beklemişti. Çekimden sonra kendisine silahı vemiştim. Bir anı olması için böyle bir fotoğraf çektirmiştim. Beraatimi istiyorum"

"Ak Partili Kürt kökenli milletvekilleri de giydi"

Avukatı Alkım Duygulu da müvekkilinin giydiği yöresel giysilerden ve korucudan fotoğraf çektirmek için aldığı silahtan dolayı cezalandırılamayacağını söyledi. Mahkemeye, AKP'li Kürt kökenli milletvekillerinin, Kuzey Irak'ta yaşayan Kürt ses sanatçısı Şivan Perver'in, Mesut Barzani'nin de benzer kıyafetler giydiğine ilişkin internetten bulduğunu söylediği 9 fotoğraf sunan Duygulu, müvekkilinin beraatını istedi.



Mahkeme, sanığa silahlı terör örgütü üyeliğinden 6 yıl 3 ay, zincirleme örgüt propagandası yapma suçundan da 1 yıl 6 ay 22 gün olmak üzere toplam 7 yıl 9 ay 22 gün hapis cezası verdi. Avukat Duygulu kararı temyiz edeceklerini söyledi.

Mustafa Kozak (DHA)