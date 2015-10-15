Facebook’ta işe girebilmek için cevap vermeniz gereken 13 soru

Her yıl 'en çok çalışılmak istenen şirketler' listesinde üst sıralarda yer alan sosyal paylaşım sitesi Facebook'ta işe girebilmek için mülakatta 13 soru yöneltiliyor.

listelist.com'dan Duygu Arslan, mülakata katılanları zorlayan o 13 soruyu yazdı:

1. Herhangi bir günde Facebook’ta kaç adet doğum günü iletisi paylaşılıyor? – Veri mühendisi adayı

2. İnternet üzerinde ne kadar para harcanıyor? – Muhasebe yöneticisi adayı

3. Daha basit bir televizyon uzaktan kumandasını nasıl tasarlardın? – Ürün tasarımcısı adayı

4. İki ampülün var ve 100 katlı bir binadasın. Ampüller düştüğünde kırılacakları katı bulmak istiyorsun. En az düşürmeyle o katı bul – Yazılım mühendisi adayı

5. Bu odada nasıl bir mülakat organize ederdin? – İçerik üreticisi adayı

6. ABD’de kaç adet elektrikli süpürge var? – Risk analisti adayı

7. McDonalds ABD’de her yıl kaç tane Big Mac satıyor? – Veri mühendisi adayı

8. Görme engelliler için nasıl bir Facebook tasarlardın? – Ürün yöneticisi adayı

9. Fotoğraf yüklemelerinin birden yarı yarıya düştüğünü görsen nasıl bir eylem planı hazırlardın? – Operasyon uzmanı adayı

10. Rus bir gangster seni kaçırıyor. Boş bir silaha iki kurşun koyuyor, şarjörü döndürüyor ve kafana dayayarak ateş ediyor. Hala hayattasın. Sonra aynısını senin ona yapmanı istiyor. Şarjörü yeniden döndürür müsün yoksa tetiği hemen çeker misin? Her seçenek için vurulacağının olasılığı nedir? – İnternet pazarlama analisti adayı

11. Facebook’un topladığı tüm verilere erişim iznin olsa onlarla ne yapardın? – Ürün analisti adayı

12. 100 kredi kartı numarası ve tüm bilgilerine sahip olsan sadece online havaleleri kullanarak 24 saat içinde ne kadar para kazanırdın? – Reklam risk analisti adayı

13. Seattle’a gitmek için uçağa binmek üzeresin. Şemsiye götürüp götürmemen konusunda kararsızsın. Rastgele orada yaşayan üç arkadaşını arıyorsun ve yağmur yağıp yağmadığını soruyorsun. Her arkadaşının üçte iki doğruyu söyleme, üçte bir ise yalan söyleme ihtimali var. Ve üç arkadaşın da yağmur yağdığını söylüyor. Gerçekten Seattle’da yağmur yağıyor olma ihtimali nedir? – Veri analisti aday