Facebook'ta her şeyi paylaşmak zorunda değilsiniz

- Ayşe Zeynep Güldiken

GQ/16.05.2012

Gizlilik Politikası artık Bilgi Paylaşım Politikası'na dönüştü. Facebook'ta tüm hayatınızı paylaşmadan da varolmanın yolları var.

Dünyanın en büyük sosyal paylaşım platformu önümüzdeki cuma günü halka açılıyor. Hisse başına 34 ile 38 dolar arasında değer biçilen Facebook 2004’te ilk kurulduğunda herkesin gizliliğine önem veren bir sözleşmeye sahipti. Tüm Facebook kullanıcılarının erişebileceği bilgiler adınız, cinsiyetiniz, bağlı olduğunuz ağ (Ankara, İstanbul ya da Türkiye veya Galatasaray Üniversitesi vb.) ve profil fotoğrafınız ile sınırlıydı.

Geçen sürede giderek değişen Facebook “gizlilik politikası” profilinizde yer alan tüm fotoğrafları, duvarınıza atılan tüm mesajları, doğum gününüzü ve arkadaşlarınızı bağlı olduğunuz ağdaki kullanıcılarla paylaşmaya başladı. Daha sonra durum bir adım daha ileriye taşındı. 2010’un sonunda profilinizde yer alan neredeyse tüm bilgiler – buna arkadaş listenizin detayları da dahil olmak üzere – gözler önündeydi. 2012’nin nisan ayından bu yana da Facebook kullanım şartlarında adı geçen Gizlilik Politikası kavramını değiştirerek Bilgi Paylaşım Politikası adını kullanmaya başladı. Terminolojide yapılan ve önemsiz gibi görünen bu değişiklikle Facebook aslında üstü kapalı da olsa şunu söylemiş oluyor: Sizin özel hayatınızla ilgili her şeyi paylaşmaya hakkımız var çünkü kullanım sözleşmesini kabul ettiniz.

Peki durum böyleyken neler yapabilirsiniz? Örneğin sadece yakın arkadaşlarınıza paylaşmayı tercih ettiğiniz bir bilgiye reklam şirketlerinin ya da pazarlama firmalarının erişimini nasıl engellersiniz? Bu aslında göründüğü kadar zor değil. Gizlilik ayarlarınızda yapabileceğiniz bir iki küçük değişiklikle hayatınızın tüm detaylarının takip edilmesine engel olabilirsiniz.

Paylaşımınızı arkadaşlarınızla sınırlayın

Facebook ana sayfasında yeralan sağ üst menüden “Gizlilik Ayarları”nı tıklayın. Karşınıza gelen sayfada “Varsayılan Gizliliğini Kontrol Et” bölümünde “Arkadaşlar”ın seçili olmasına dikkat edin.

Arkadaşlarınız size ait bilgileri paylaşmasın

Siz veya arkadaşlarınız istemeden ya da haberiniz olmadan birçok bilgiyi başkalarıyla paylaşıyor olabilirsiniz. Bunun en yaygın örneği kullandığınız uygulamalar. Facebook üzerinde oynadığınız oyunlar, kariyer eşleştirmesi yapan uygulamalar ve daha birçok uygulama siz kullanmasanız da arkadaşlarınız yararlandığı için size ait birtakım bilgilere erişiyor olabilir. Bunu engellemek için yine “Gizlilik Ayarları”na gidin. “Reklamlar, Uygulamalar ve İnternet Siteleri” seçeneğinden “İnsanlar kullandıkları uygulamalarla senin bilgilerini nasıl paylaşır” bölümündeki kutucukların seçilmemiş olduğundan emin olun.

Etiketleme kurbanı olmayın

Arkadaşlarınız kendi profillerine fotoğraf upload ettiği anda Facebook yüz tanıma sistemi sayesinde arkadaşınıza sizi etiketlemesi yönünde tavsiyede bulunuyor. Bunun olmaması için izlemeniz gereken yol şu: Anasayfada “Gizlilik Ayarları”nı tıklayın açılan sayfada “Zaman Tüneli ve Etiketleme”yi seçtikten sonra karşınıza çıkan pencerede “Sana benzeyen fotoğraflar yüklendiğinde, kimlere seni etiketlemesi önerilsin?” sorusunun yanındaki ayarlardan “Hiç kimse” seçeneğini seçin.

Buna benzer başka bir sorun da sizi kimlerin etiketlediğini kontrol etmekte yaşanıyor. Ama bunun da çözümü var. “Zaman Tüneli ve Etiketleme” seçeneğinin altında yer alan “Arkadaşlarının seni etiketlediği gönderiler, zaman tünelinde gözükmeden önce senin onayına sunulsun” seçeneğini “Açık” olarak işaretlemeniz yeterli. Böylece listenizdeki herhangi birisi sizi etiketlese de siz onay vermedikçe bu bilgi kimseyle paylaşılamaz

Geçmişte olanlar geçmişte kalsın

Facebook güvenlik güncellemeleri yapılmadan önce yaptığınız ayarlar yüzünden geçmişte paylaştığınız birçok bilgiyi farkında olmadan dünyaya yayınlıyor olabilirsiniz. Çözümü ise basit. “Gizlilik Ayarları”ndan “Eski gönderilerinin hedef kitlesini kısıtla” seçeneğini tıklayın. Açılan pencerede “Eski gönderileri sınırla”yı seçin.

Facebook hesabınıza abone olanları özelleştirin

Son gelen yeniliklerle herkes sizin hesabınıza abone olarak haber akışı kısmında ne yapıp ettiğinizden haberdar olabiliyor. Bu da sizin “zaman tüneli”nizde olup biten her şeyden tüm internet kullanıcılarının haberdar olması demek. Engellemek için gecikmeden; “Hesap Ayarları”na oradan da sol tarafta yeralan “Aboneler” başlığına tıklayın. “Abone Araması” seçeneğinin seçilmediğinden emin olun.

Çevrimiçi değilken de takip ediliyorsunuz

Facebook ve milyonlarca firma çevrimiçi ya da çevrimdışı olun; tıkladığınız binlerce buton aracılığıyla sizi takip edebiliyor. Almanya ve İskandinavya’daki birçok web sitesi “like” (beğen) butonunu sayfalarından kaldırmış durumda. Siz de çevrimdışıyken bilgi güvenliğinizin ihlal edilmediğinden emin olmak istiyorsanız Facebook butonlarını engelleyen basit “plug in”lerden yararlanabilirsiniz.