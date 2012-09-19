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Yaşam

Facebook'ta 'çok güldüm' dedi, hapse girdi

Davaya bakan hakim Asher’dan Facebook sayfasını kapatmasını istedi

19 Eylül 2012 21:57

 

ABD’de alkollü araç kullanırken kaza yapan Paula Asher Facebook sayfasında olayla ilgili yayınladığı ileti yüzünden 2 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 
ABD’nin Kentucky eyaletinde kaza yaparak 4 kişinin yaralanmasına neden olan Paula Asher konuyla ilgili olarak Facebook’ta yayınladığı ileti sebebiyle hapis cezasına çarptırıldı. Asher sayfasına olaya “çok güldüğünü” yazdı.
 
18 yaşındaki Asher 4 kişiyi yaraladığı kazanın ardından Facebook sayfasına yazdığı “Benim aptallığım. İçkili araba kullandım ve bir arabaya çarptım. Bu duruma yüksek sesle gülüyorum. “ iletisini paylaştı.
 
New York Daily News gazetesinin haberine göre ileti, kazada yaralanan kişilerin aileleri tarafından fark edilince olay mahkemeye taşındı.
 
Davaya bakan hakim Asher’dan Facebook sayfasını kapatmasını istedi. Genç kız bu isteği yerine getirmeyince 2 gün hapis cezasına çarptırıldı.
 
Asher konuyla ilgili olarak şunları söyledi: “Sanıyorum hapse girmeme neden olan şey “güldüm” kelimesi değil. Çünkü bu cümleyi yazarken kesinlikle olayla dalga geçmek gibi bir niyetim yoktu. Herkesten özür diliyorum.”
 

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