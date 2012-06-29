Facebook'ta 162 bin 'like' aldı: Kadınlar niye her şeye sahip olamaz!

ABD’de yayınlanan The Atlantic Dergisi’nde “Kadınlar niye hâlâ her şeye sahip olamaz” diye makale yazan Anne-Marie Slaughter, büyük gürültü kopardı.

Makalesinde nasıl Dışişleri Bakanlığı’nda üst düzey bir bürokratken, şartlar nedeniyle Princeton Üniversitesi profesörlüğüne ‘düştüğünü’ anlatan Anne-Marie Slaughter, “Aslında hâlâ kadınların ‘her şeye sahip olabileceğini’ düşünüyorum. Ama bugün değil. Amerika’nın ekonomisinin ve toplumunun bu şekilde oluşturulduğu bir dönemde değil” diyor. Bu çarpıcı makale, dün itibariyle Facebook’ta 162 bin “beğen” aldı.

İş ve özel yürümüyor

Slaughter’ın hem özel, hem iş hayatında başarılı olmaya çalışan kadınların sorununa çözüm bulması beklenmiyor. Ancak online ve dergi baskısında yayınlandıktan sonra büyük bir tartışma yarattı. Makale, The Atlantic’e göre şimdiye kadarki en popüler makale oldu. New Yorklu blogcu Tala Azar Strauss, Slaughter’ın Twitter’ına, “Kesinlikle harika olmuş. 21 yaşındaki bir kadın olarak, beni en çok cesaretlendiren yazı oldu” diye yazdı.

Önerisi aile dostu çalışma saatleri

53 yaşındaki akademisyen The Atlantic Dergisi’ndeki makalesinde bir kadın ABD Başkanı seçilmesi, daha aile dostu çalışma saatleri uygulanması ve genç erkeklerin daha az konuşup daha çok dinlemeyi öğrenmeye cesaretlendirmesi gibi öneriler getiriyor. Facebook’un Operasyondan Sorumlu Direktörü (COO) Sherly Sandberg’den de ailesiyle daha fazla vakit geçirmek üzere akşam saat 17.30’da paydos edip ABD işyerlerindeki maço egemen kültüre köle olmadığı için de övgüyle söz ediyor. (Hürriyet)