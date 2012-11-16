T24 LogoT24 Logo
Yaşam

Facebook'ta bu fotoğrafı 120 bin kişi beğendi, 100 bin kişi paylaştı

Eve kedi almak istediklerini söyleyen çocuklarıyla anlaşmaya giren baba: İsteğinizi Facebook'ta yayınlayıp 1000 kişinin beğenmesini sağlarsanız istediğiniz kediyi alırım

16 Kasım 2012 11:01

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Newton kentinde yaşayan Evelyn Urbano ile 7 yaşındaki ağabeyi Remi babalarına evde kedi bakmak istediklerini söyledi.

Baba Dan Urbano çocuklarıyla  bir anlaşma yaptı. Urbano çocuklarına bu isteklerini Facebook'ta yayınlayıp 1000 kişinin beğenmesini sağlarlarsa istediklerini yerine getireceğini söyledi.

Anneleri Marisa Papile Urbano'nun yardımıyla bir metin hazırlayan çocuklar üzerinde "Merhaba Facebook! Kız kardeşim ve ben gerçekten bir kedi istiyoruz. Babam 1000 kişinin bu fotoğrafı beğenmesi halinde bize bir kedi alacağına söz verdi. Lütfen bu resmi beğenin, teşekkür ederiz" yazan tahtayla poz verdi.

İki kardeşin fotoğrafı Facebook'ta 120 bin kişi tarafından beğenilirken 100 bin kişi tarafından paylaşıldı.

Bunun üzerine çocuklar kısa sürede istedikleri kediye kavuştu. (ntvmsnbc)

ETİKETLER

abdmassachusettsnewtonevelyn urbanoremidanmarisafacebookkedibeğenianlaşma

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Doğum günü kutlarken birbirine sarılan öğretmenlere ceza...

Bağ-Kur ve Genel Sağlık Sigortası borcu olanlar bugünden itibaren sağlık...

ORC Araştırma Merkezi'nden Cumhurbaşkanlığı seçim anketi...

Libya'ya Türk askeri gönderilmesine yönelik tezkere kabul edildi: 184 ret...

Polimetre Araştırma: İlk demokratik seçimin ardından AKP'nin varlığı fiilen sona...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24