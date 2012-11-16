Facebook'ta bu fotoğrafı 120 bin kişi beğendi, 100 bin kişi paylaştı

ABD'nin Massachusetts eyaletinin Newton kentinde yaşayan Evelyn Urbano ile 7 yaşındaki ağabeyi Remi babalarına evde kedi bakmak istediklerini söyledi.

Baba Dan Urbano çocuklarıyla bir anlaşma yaptı. Urbano çocuklarına bu isteklerini Facebook'ta yayınlayıp 1000 kişinin beğenmesini sağlarlarsa istediklerini yerine getireceğini söyledi.

Anneleri Marisa Papile Urbano'nun yardımıyla bir metin hazırlayan çocuklar üzerinde "Merhaba Facebook! Kız kardeşim ve ben gerçekten bir kedi istiyoruz. Babam 1000 kişinin bu fotoğrafı beğenmesi halinde bize bir kedi alacağına söz verdi. Lütfen bu resmi beğenin, teşekkür ederiz" yazan tahtayla poz verdi.

İki kardeşin fotoğrafı Facebook'ta 120 bin kişi tarafından beğenilirken 100 bin kişi tarafından paylaşıldı.

Bunun üzerine çocuklar kısa sürede istedikleri kediye kavuştu. (ntvmsnbc)