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Sağlık

Facebook'la Twitter, alkol ve sigaradan daha fazla bağımlılık yapıyor!

Uzmanlar, Facebook, Twitter ve benzeri sosyal paylaşım ağlarının alkol ya da nikotinden daha fazla bağımlılık yapma potansiyeline sahip olduğunu ortaya çıkardı

12 Mayıs 2012 12:04

ABD’de yapılan bir araştırma Facebook ve Twitter gibi sosyal paylaşım ağlarının, alkol ve nikotinden daha fazla bağımlılık potansiyeline sahip olduğunu ortaya koydu.

Dünyada milyonlarca kişi Facebook, Twitter ve benzeri sosyal paylaşım ağları ve bu ağlar üzerinden yürüttükleri arkadaşlıklarına bağımlı durumda. Hal böyle olunca uzmanlar da konuyu mercek altına aldı.

ABD'deki araştırma, 44 ülkede yayımlanan “Men's Health” adlı erkek dergisinin bir haberi üzerine, Chicago Üniversitesi’nden uzmanlar tarafından yapıldı.

Uzmanlar, Facebook, Twitter ve benzeri sosyal paylaşım ağlarının alkol ya da nikotinden daha fazla bağımlılık yapma potansiyeline sahip olduğunu ortaya çıkardı.

Amerikalı uzmanlar, bu yeni bağımlılığın sebebinin, insanların eğlence ve bilgi edinmeye olan ihtiyaçları olduğunu saptadı. Araştırmaya göre bu bağımlılığın önüne sadece seks ve uyku gibi hazlar geçebiliyor.

(Deutsche Welle Türkçe)

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