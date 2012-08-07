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Yaşam

Facebook’a üye olmayanlar psikopat mı?

Psikologlar, sosyal paylaşım ağına üye olmayanlara ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini savunmaya başladı

07 Ağustos 2012 19:20

Psikologlar, kötü niyetli insanların internet ortamında iz bırakmamak adına sosyal paylaşım sitelerinden uzak durma eğiliminde olduğunu ifade etti.

Facebook, modern toplumun hemen her bireyinin hayatına nüfus eden bir fenomen hâline geldikçe bazı işverenler ve hatta psikologlar, sosyal paylaşım ağına üye olmayanlara ihtiyatlı yaklaşılması gerektiğini savunmaya başladı.
 
Alman Der Taggspiegel dergisi ise işi, ABD’de Batman prömiyerinde silahlı saldırı düzenleyen James Holmes ve geçtiğimiz yıl Norveç’te 77 kişiyi katleden Anders Behring Breivik’in Facebook hesabı olmaması üzerinde bir analoji kurmaya kadar ilerletti.
 
Daha somut seviyede bakarsak, Forbes.com haberine göre dünya çapında birçok insan kaynakları departmanının iş arayan gençler arasında Facebook hesabı olmayanlara şüpheyle bakıyor.
 
İşverenler arasındaki en yaygın kanı, iş başvurusunda bulunan adayın hesabının son derece olumsuz içeriklere sahip olduğu için kapatılmış olduğunu düşünmek.
 
Slate.com teknoloji muhabiri Farhad Manjoo ise yazdığı tavsiye yazısında gençlere Facebook hesabı olmayan kişilerle randevulaşmamalarını tavsiye etti.
 
Muhabir aynı zamanda kötü niyetli insanların internet ortamında iz bırakmamak adına sosyal paylaşım sitelerinden uzak durma eğiliminde olduğunu ifade etti.
 
Psikolog Christopher Moeller ise Facebook kullananmanın kişinin sağlıklı sosyal iletişim kurabildiğinin işareti olduğunu savunuyor.
 
Psikologlar kitlesel katliamlar yapan kişilerin ve seri katillerin gerçek hayatta da diğer insanlardan uzak durduğunu ve pek az arkadaş edindiklerinin altını çiziyor.
 
Kaynak: ntvmsnbc

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