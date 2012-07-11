Facebook'a 'tatildeyim' yazmak hırsıza davetiye çıkarıyor

Alman polisinden tatile çıkanlara önemli uyarı. “Tatile çıktığınızı Facebook'a yazmayın” uyarısını yapan polis, bu tür mesajların hırsızlara davetiye çıkardığını belirtti.

Almanya'da bir çok eyalette okulların tatile girmesi nedeniyle Alman polisi, her yaz tatil döneminde olduğu gibi bu yıl da hırsızlara karşı alınacak önlemler konusunda tatile çıkanlara yönelik uyarılarda bulundu.

Okulların tatile girdiği dönemlerde hırsızlık olaylarının arttığına dikkat çeken Alman polisi, bu yılki uyarılarına Facebook ve benzeri sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplara yazılan, “Tatildeyim” şeklindeki mesajları da ekledi.

Polis, kişinin tatile gidişi, ne kadar kalacağı ve nerede olduğu gibi konularda Facebook'ta vereceği bilgilerin hırsızlara davetiye çıkardığı uyarısını yaptı. Alman polisi, Facebook mesajları ve diğer alınacak önlemlerle ilgili tatilcilere şu tavsiyelerde bulundu:



-Evden çıkmadan önce, bodrum katıda dahil olmak üzere tüm kapı ve pencerelerin kapalı olmasına kontrol edin. Eğer mümkünse kilitleyin. Balkon kapıları ya da pencereleri yarı açık şekilde bırakmayın.

-Bahçeli evi olanlar; dışarıda bulunan prizlerin elektrik bağlantısını kesin ya da iptal edin. Dışarıda bulunan bahçe mobilyası, merdiven, çöp kutuları gibi binaya tırmanmaya yardımcı olabilecek malzemeleri içeri alın ya da sabit kalacak şekilde kilitleyin. Aynı şekilde bahçe aletleri, tamir araç gereçleri gibi malzemeleri dışarıda bırakmayın.

-Uzun süre tatilde olacaksanız, bahçenizdeki çimlerin biçilmesi, çiçeklerin sulanması gibi konularda da birilerini görevledirin.

-Evin anahtarlarını asla girişte bir yere saklayarak muhafaza etmeyin. Kapıyı da çıkarken anahtarı iki kere çevirerek kilitleyin.

-Değerli eşyaları evin içinde açık şekilde veya kolayca ulaşılabilecek durumda bırakmayın.

-Tanımadığınız kişilere ya da telefondaki telesekreter mesajına tatile çıktığınız ve bir süre evde olmayacağınız konusunda bilgi vermeyin.

-Facebook gibi sosyal paylaşım sitelerindeki hesaplarınıza kesinlikle, “Tatildeyim. Şu kadar kalacağım. Şu kadar zaman yokum” gibi mesajlar yazmayın. -Abone olduğunuz gazete ya da dergileri tatil boyunca iptal etme ya da başka adrese yönlendirmeyi seçin. Uzun süre dolu kalan posta kutuları hırsızlar için bir işaret olabilir.

-Jaluzi, kepenk ya da panjurların uzun süre kapalı kalmamasına dikkat edin. Evde otomatik olarak ayarlamayla açılıp kapanabilen lambalar ya da radyo gibi aletler varsa, komşunuza veya güvendiğiniz bir kişiye bu konuda bilgi verin.

-Komşunuza ya da güvendiğiniz bu kişiye posta kutunuzun zaman zaman boşaltılması, jaluzi, kepenk ya da panjurların ara sıra açılması, günün belli zamanlarında odalardaki ışıkların açılması için ricada bulunun.