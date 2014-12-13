Facebook'a 'beğenmedim' butonu mu geliyor?

Dünyanın en geniş sosyal paylaşım sitelerinden Facebook'a, “beğenmedim” seçeneğinin getirilmesinin söz konusu olabileceği bildirildi. Bu butonun gelmesiyle pek çok kullanıcının 'dislike' edilen görüntülerini paylaşımdan kaldıracağı düşünülüyor.

BBC'nin haberine göre, sitenin kurucusu Mark Zuckerberg, siteye “dislike/beğenmedim” butonu bırakılmasına yönelik kullanıcılardan yoğun talep geldiğini belirterek, bunun hayata geçirilmesi için çeşitli yöntemler üzerinde düşündüklerini kaydetti.

Her gün binlerce insanın Facebook'ta hayatlarındaki hüzünlü, neşeli veya acı anlara yönelik paylaşımlar yaptığını ifade eden Zuckerberg, birçok kişinin böyle durumlarda sadece “beğen”e tıklamaktan hoşlanmadıklarını, bunun o andaki “beğenme” durumuna uygun duygu olmadığını, bu nedenle “beğenmedim” seçeneğinin de bırakılması gerektiğini anlattıklarını söyledi.

Dünyanın en yaygın kullanımına sahip sosyal paylaşım sitesi Facebook’ta her gün milyonlarca insan fotoğraf, görüntü veya yazı paylaşıyor. Birçok insan da sadece “beğendim” seçeneğini gönül rahatlığıyla tıklayamadığından şikayet ediyor. Kullanıcıların büyük bölümü “beğendim” butonunu tıklamanın kişinin gerçek duygusunu yansıtmadığını düşünüyor.

Facebook'taki paylaşımlar her gün 4,5 milyar beğeni alıyor.

'Beğenmeme butonu sevilmeyecek'

Ancak Zuckerberg'in açıklamalarının aksine bazı uzmanlar Zuckerberg'le aynı fikirde değil. Uzmanlara göre eğer söz konusu buton hayata geçerse pek çok kullanıcı beğenilmeyen fotoğraflarını bir bir kaldırmaya başlayacak; bu da Facebook'ta paylaşılan içerik sayısını ciddi anlamda eritecek.