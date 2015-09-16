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Yaşam
Deutsche Welle

Facebook’a 'beğenmedim' butonu geliyor

Facebook’un kurucusu Mark Zuckerberg, 'beğenmedim' butonu üzerinde çalıştıklarını açıkladı. Kullanıcılar uzun zamandır bu seçeneği şirketten talip ediyordu.

16 Eylül 2015 16:14


Facebook kullanıcıları yıllardır, paylaşımlarda “like/beğen“ seçeneğinin yanı sıra “dislike/beğenmeme“ seçeneği de talep ediyordu. Firma sonunda bu konuda somut çalışma başlattı.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, Kaliforniya'daki bir toplantıda bir kullanıcının "Facebook, beğen butonunun yanı sıra neden ‘üzgünüm', ‘ilginç' ya da ‘beğenmedim' gibi seçenekler sunmuyor?” yönündeki sorusuna “Sonunda size kulak verdik“ şeklinde cevap verdi.

Zuckerberg, “Muhtemelen bunu yüzlerce kişi daha sordu, ancak bugün özel bir gün. Çünkü bugün bu konuda çalıştığımızı ve test aşamasının başlamasına az kaldığını gerçekten söyleyebileceğim bir gün” ifadelerini kullandı.

Firmasının bu konuda zamana ihtiyaç olduğunu çünkü Facebook'u insanların başkalarının paylaşımlarını oylayabilecekleri bir foruma dönüştürmek istemediklerini kaydeden Zuckerbeg, “Bu, oluşturmak istediğimiz bir topluluk çeşidi değil” dedi.

Mark Zuckerberg, aile içinde bir ölüm vakası ya da şu anki mülteci krizi durumunda “Like” seçeneğinin kullanılmasının tabii ki uygun düşmeyeceğini belirtti.

Zuckerberg, bu durumda Facebook kullanıcılarının durumu anladıklarını gösteren daha iyi bir yola ihtiyaç duyduklarını belirtti.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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