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Yaşam

Facebook'a 'beğen' tuşu davası

Bir sosyal medya şirketi patent haklarını ihlal ettiği gerekçesiyle Facebook'a dava açtı

12 Şubat 2013 14:09

Rembrandt Sosyal Medya adlı şirket, 'beğen' tuşu yüzünden Facebook'a dava açtı. Şirket Facebook'un dokuz yıl önce ölen Joannes Jozef Everardus van Der Meer'e ait iki patenti ihlal ettiğini ve başarısını kısmen bu ürünlere borçlu olduğunu öne sürerkek, Facebook bu konuda yorum yapmayı reddetti.

Joannes Jozef Everardus van Der Meer'in eşi ABD'nin Virginia eyaletindeki bir mahkemeye davayı açtı.

Van Der Meer 90'lı yıllarda Surfbook adlı bir sosyal paylaşım sitesi kurmuştu.

Hollandalı programcı 1998'de, yani Facebook'un kuruluşundan beş yıl önce bu sitede kullandığı pek çok ürünün patent hakkını almış.

Bu hakları devralan Rembrandt Sosyal Medya, "beğen" tuşunun patentinin de kendisinde olduğunu iddia ediyor.

Şirketin bir diğer iddiası da Facebook'un da bu patentlerden haberdar olduğu ve bundan kendi patent başvurularında bahsettiği.

(BBCTürkçe)

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