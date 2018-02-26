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Bilim / Teknoloji

Facebook yüz tanıma özelliğini kullanıma soktu

Yüz tanıma özelliği sayesinde sahte profiller ve izinsiz paylaşılan fotoğraflarda kontrol artırılacak

26 Şubat 2018 22:59

Facebook fotoğraflardaki güvenliği artırmak amacıyla yüz tanıma özelliğini Türkiye’de kullanıma sundu. Yeni özellik sayesinde sahte profiller ve izinsiz paylaşılan fotoğraflar, çok daha kolay kontrol edilebilecek.

Facebook yüz tanıma özelliği nedir?

Cumhuriyet'te yer alan habere göre, Facebook, istenmeyen fotoğraflarda etiketlenmenizi engelleyecek bir özelliği devreye aldı. Devreye alınan özellik sayesinde fotoğraf önerilerinde çıkmanız engellenebiliyor. Geçtiğimiz aralık ayında duyurulan özellik, fotoğrafınızı kullanan sahte hesaplardan sizleri koruyor.

Sizin bir fotoğrafınızı alıp profil resmi yapan ya da paylaşan kişilerden anında haberdar olabiliyorsunuz. Facebook’un gizlilik esasları bölümünde yer alan özelliğini, tek tıkla aktif edebilir veya kapatabilirsiniz.

Facebook yüz tanıma özelliği nasıl aktifleştirilir?

Yüz tanıma özelliği, varsayılan olarak açık geliyor. Eğer özelliği kapatmak isterseniz, ‘Ayarlar’ kısmından ‘Gizlilik Ayarları’na gitmeniz gerekiyor. ‘Gizlilik Ayarları’ bölümünde özelliği tek tıkla açıp kapatabiliyorsunuz.

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