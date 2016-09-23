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Bilim / Teknoloji
BBC Türkçe

Facebook video izlenme ölçümünü abarttığını kabul etti

Facebook, son iki yıldır paylaşılan videoların 'ortalama izlenme süresi" ölçümünün bir hata nedeniyle abartıldığını kabul etti. Şirket hatanın reklam ücretlendirmesine etkisi olmadığını savundu.

23 Eylül 2016 19:23

Facebook, son iki yıldır paylaşılan videoların 'ortalama izlenme süresi" ölçümünün bir hata nedeniyle abartıldığını kabul etti.

Facebook'un reklamverenlerinden biri, video izlenme istatistiklerinin yüzde 80'e dek fazla gösterildiğini belirtti.

Facebook'un izlenme verileri, videoların ne kadar izlendiğini ölçmek için reklamcıların kullandığı önemli bir araç.

Şirket yetkilileri hatanın düzeltildiğini ve şirketin reklamverenlerden aldığı ücreti etkilemediğini belirtti.

Hatanın, Facebook'un "videonun ortalama izlenme süresi" istatistiğinde olduğu açıklandı.

Ancak ölçümde videoyu üç saniyeden az izleyen kullanıcılara yer verilmedi.

Otomatik oynamaya başlayan videoları, üç saniyeden az izleyen veya hiç izlemeyenlerin ölçüme katılmamasıyla da videoların ortalama izlenme süresi şişirildi.

Facebook'tan yapılan açıklamada, "Geçtiğimiz günlerde, video ölçümlerimizden birinde hesap hatası yaptığımızı fark ettik. Hata düzeltildi ve bu hatanın reklam ücretlendirmelerine bir etkisi olmadı" denildi.

Açıklamada ayrıca "videonun ortalama izlenme süresi" ölçümünün, reklam şirketlerinin kullandığı verilerden sadece biri olduğunu vurgulandı.

Wall Street Journal'ın haberine göre reklam şirketi Publicis, Facebook'taki ölçüm hatasını "kabul edilemez" diye tanımladı.

Şirket, bu durumun Facebook'un istatistiklerinin üçüncü bir taraf aracılığıyla doğrulanması gereğini ortaya koyduğunu vurguladı.

Facebook daha önce de, sadece üç saniyeden sonra videoları "izlendi" diye sayması nedeniyle eleştirilmişti.

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