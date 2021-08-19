Facebook ve Instagram, Koronavirüs aşısı hakkında yanlış bilgi içeren 20 milyon gönderiyi sildi

Facebook ve sahip olduğu diğer sosyal medya platformu Instagram, pandeminin başından beri yanlış bilgi içeren 20 milyon gönderiyi sildiğini açıkladı.

Facebook'un dürüstlükten sorumlu başkan yardımcısı Guy Rosen, platformlarda bugüne kadar Koronavirüs hakkında yanlış bilgi içeren gönderilere ne yapıldığını açıkladı.

Platformlarında yayınlanan içerikler hakkında son zamanlarda bir hayli hassas davranan Facebook, geçtiğimiz günlerde platformda bugüne kadar Koronavirüs hakkında yanlış bilgi içeren gönderilere ne yapıldığını açıkladı. Tüm bu açıklamaları yapan kişi, dün yani 18 Ağustos'ta Beyaz Saray'da yapılan toplantıya katılan Facebook'un dürüstlükten sorumlu başkan yardımcısı Guy Rosen'di.

Webtekno'nun haberine göre, Sosyal medya platformlarında Koronavirüs ile ilgili yanlış bilgi içeren bir gönderinin kaldırılması için 65 farklı kriterin olduğunu belirten Rosen, aşının alzheimera yol açtığı veya aşılı kişilerin yanında olmanın yan etkilere yol açtığı gibi iddiaların, bu listede yer aldığını belirtti.

Yapılan açıklamalara göre Facebook, bugüne kadar sildiği 20 milyon gönderinin yanı sıra, Koronavirüs ve aşılara karşı kuralları ihlal ettiği gerekçesiyle 3 binden fazla hesabı, sayfayı ve grubu kaldırmış durumda. Ayrıca Rosen, Facebook teyitçileri tarafından riskli işaretlenen 190 milyondan fazla gönderinin, platformdaki haber kaynağının en alt sıralarında yer aldığını da belirtti.