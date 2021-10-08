Facebook ve Instagram'daki kesinti Pornhub'a yaradı!

Sosyal medya platformu Facebook ve ona bağlı servislerde yaşanan kesintiyle birlikte pornografik içerik sistesi Pornhub'ın kullanıcı sistesinde keskin bir artış yaşandığı tespit edildi.



Bununla birlikte Insights blogunun aktardığı bilgiye göre; Facebook, Instagram ve Whatsapp'ta yaşanan 6 saatlik erişim sıkıntısı nedeniyle pornografik içerik paylaşım sitesi Pornhub, bu kesintiden kârlı çıktı. Site, yaşanan kesinti sürecinde kullanıcı sayılarında ciddi yükseliş sağladı.

Saat başına 500 bin kullanıcı kazandı

Verilere göre, Pornhub'ın trafiği, yerel saatle 12.00'den itibaren 10.5 kadar arttı; yani site, Facebook hizmetlerinin kapalı olduğu her saat başına yaklaşık yarım milyon kullanıcı kazandı. Öte yandan bu durumun Pornhub için bir ilki teşkil etmediği belirtiliyor.

Site, daha önce de 2019'un mart ayında yaşanan Facebook ve Instagram kesintisinde benzer bir artış yaşamıştı.



Pornhub'ın trafiğinin yüzde 11 kadar arttığı, akşam saatlerinde bunun daha da ivme kazandığı ve yüzde 19.00'a gelindiğinde yüzde 19'a erişildiği kaydediliyor.



Bunun yanı sıra kesinti sırasında Pornhub'da aratılan anahtar kelimelerde de değişim yaşandı. Sitede, 'Instagram' sözcüğünün yüzde 323, 'Facebook' sözcüğünün ise yüzde 221 oranda daha fazla aratıldığı fark edildi.