Facebook'un "Kayıp Çocuk Alarmı" uygulaması Türkiye'de de kullanıma alınıyor

Facebook’un birçok ülkede kullanılan “Kayıp Çocuk Alarmı” uygulaması, Türkiye’de de hayata geçiyor. Facebook direktörlerinden Sezen Yeşil, Facebook’un "Kayıp Çocuk Alarmı" adlı program sayesinde kaybolan çocukların arama çalışmalarına dair çalışmalarını TBMM’ye sundu. 2015 yılından bu yana farklı ülkelerde kullanılabilen özellik artık ülkemizde de kullanılacak.
Uygulama ile kayıp çocuğa ait fotoğraf ve bilgiler bölgede bulunan kullanıcılara iletilecek. Kullanıcılar sayesinde elde edilen veriler bölgedeki emniyet birimlerine iletilecek ve böylece çocukları arama çalışmaları hızlandırılacak.
Facebook Türkiye Direktörü Sezen Yeşil, birçok ülkede kayıp çocukların ailelerine ulaştırılması için geliştirilen “Kayıp Çocuk Alarmı” uygulamasını duyurdu. Uygulama ile kayıp çocuğa ait fotoğraf ve bilgiler bölgede bulunan kullanıcılara gönderilecek. Kullanıcılar sayesinde elde edilen veriler bölgedeki emniyet birimlerine iletilecek ve bu sayede kayıp çocukları arama çalışmaları hızlandırılacak.
Veriler emniyet bünyesinde değerlendirilecek
TBMM'de yapılan sunumda, Facebook tarafından geliştirilen uygulamanın başta Amerika olmak üzere pek çok ülkede uygulandığının altını çizen Sezen Yeşil, “Facebook’un kayıp çocuk alarmı uygulamasının planlama çalışmaları devam ediyor. Uygulamanın Türkiye’de de emniyet birimiyle birlikte uygulanmasını istiyoruz” dedi. Proje’ye göre kaybolan ya da kaçırılan çocuğun belirli kriterlerle sınırlanan fotoğrafı ve bilgileri, çocuğun kaybolduğu bölgede yaşayan halkın sosyal medya hesaplarına iletilecek. Bu sayede elde edilen veriler emniyet bünyesinde bulunan Kayıp Alarmı Koordinasyon Merkezi tarafından değerlendirilecek, çalışmalara başlanacak.