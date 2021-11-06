Facebook'un "Kayıp Çocuk Alarmı" uygulaması Türkiye'de de kullanıma alınıyor

Facebook’un birçok ülkede kullanılan “Kayıp Çocuk Alarmı” uygulaması, Türkiye’de de hayata geçiyor. Facebook direktörlerinden Sezen Yeşil, Facebook’un "Kayıp Çocuk Alarmı" adlı program sayesinde kaybolan çocukların arama çalışmalarına dair çalışmalarını TBMM’ye sundu. 2015 yılından bu yana farklı ülkelerde kullanılabilen özellik artık ülkemizde de kullanılacak.

Uygulama ile kayıp çocuğa ait fotoğraf ve bilgiler bölgede bulunan kullanıcılara iletilecek. Kullanıcılar sayesinde elde edilen veriler bölgedeki emniyet birimlerine iletilecek ve böylece çocukları arama çalışmaları hızlandırılacak.

TBMM Dijital Mecralar Komisyonu açıkladı

AKP Hatay Milletvekili Hüseyin Yayman’ın başkanlığında yapılan TBMM Dijital Mecralar Komisyonu’nda sunum yapan sosyal medya devi Facebook; iş çevresi, kamu, kadın ve çocuklara yönelik eğitici, koruyucu projelerini açıkladı. Dijital Mecralar Komisyonu'nda yapılan açıklamalara göre Facebook’un “Kayıp Çocuk Alarmı” uygulaması Türkiye’de de kullanılmaya başlayacak.

Facebook Türkiye Direktörü Sezen Yeşil, birçok ülkede kayıp çocukların ailelerine ulaştırılması için geliştirilen “Kayıp Çocuk Alarmı” uygulamasını duyurdu. Uygulama ile kayıp çocuğa ait fotoğraf ve bilgiler bölgede bulunan kullanıcılara gönderilecek. Kullanıcılar sayesinde elde edilen veriler bölgedeki emniyet birimlerine iletilecek ve bu sayede kayıp çocukları arama çalışmaları hızlandırılacak.

Veriler emniyet bünyesinde değerlendirilecek

TBMM'de yapılan sunumda, Facebook tarafından geliştirilen uygulamanın başta Amerika olmak üzere pek çok ülkede uygulandığının altını çizen Sezen Yeşil, “Facebook’un kayıp çocuk alarmı uygulamasının planlama çalışmaları devam ediyor. Uygulamanın Türkiye’de de emniyet birimiyle birlikte uygulanmasını istiyoruz” dedi. Proje’ye göre kaybolan ya da kaçırılan çocuğun belirli kriterlerle sınırlanan fotoğrafı ve bilgileri, çocuğun kaybolduğu bölgede yaşayan halkın sosyal medya hesaplarına iletilecek. Bu sayede elde edilen veriler emniyet bünyesinde bulunan Kayıp Alarmı Koordinasyon Merkezi tarafından değerlendirilecek, çalışmalara başlanacak.