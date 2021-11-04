Facebook'un ilk yatırımcılarından McNamee: Metaverse bir distopya, Zuckerberg'in elinde güvenli olmaz

Facebook'un ilk yatırımcılarından ve şirketin CEO'su Mark Zuckerberg'in eski danışmanlarından biri olan Roger McNamee, sosyal medya devinin metaverse (sanal gerçeklik evreni) olma planlarını 'distopya' olarak niteledi. Şirketin ismini 'Meta' olarak değiştirip bir sanal gerçeklik evrenine dönüşme kararını eleştiren McNamee, bunu 'kötü bir fikir' olarak niteledi.

McNamee, "Bu kötü bir fikir ve hepimizin oturup buna normalmiş gibi bakması herkesi alarma geçirmeli" dedi. Web Zirvesi için gittiği Lizbon'da BBC'ye konuşan McNamee, metaverse'ün Zuckerberg'in elinde güvenli olmayacağını söyledi. McNamee, ilişkisinin kalmadığı Facebook'un kişişel verileri kullanma yöntemlerini çokça eleştirmiş bir isim olarak, BBC'yle söyleşisinde de sosyal medya devinin düzenleyici bir kurum tarafından denetlenmesi çağrısında bulundu:

"Herhangi bir düzenleyici kurum veya politika yapıcının, Facebook'un metaverse'de faaliyet göstermesine veya kripto paralara girmesine izin vermemesi gerekir. Facebook, kendi kararlarını verme hakkını kaybetmiş olmalıydı. Yaptıkları her şeyin bir düzenleyicinin ön onayından geçmesi gerekir. Hesaplanamaz boyutta bir zarar verdiler."

McNamee, konferans konuşmasında da "Facebook'un distopik bir metaverse yaratmasına izin verilmemeli" ifadelerini kullandı.

Gazete Duvar'ın haberine göre; Meta firmasının (eski Facebook) Ürün Geliştirme Bölümü Başkanı Chris Cox ise Lizbon'daki zirvede yeni planlarını savundu. Metaverse fikri sayesinde 'internetin yataylığının azalacağını' savunan Cox, sanal gerçekliğin video konferanslar açısından çok daha iyi bir ortam yaratacağını söyledi. Cox, metaverse fikrinin sadece kendi şirketi değil, internetin tamamı için bir sonraki adım olacağını savunarak "Teknoloji genellikle, sonradan olacağı şeyin daha düşük çözünürlüklü versiyonları olarak başlar" dedi.

Cox, Meta'nın sanal gerçeklik denemelerinden gelen geri bildirimlere göre metaverse'ün 'son derece eğlenceli' olabildiğini, kendisinin de bu ortamda toplantılara ve eğlencelere katıldığını anlattı. Eşi ve Facebook çalışanlarıyla metaverse üzerinden bir komedi şovu izlediklerini ve herkesin avatar olarak katıldığını söyleyen Cox, "Odada 20 kişiydik, hepimiz gülüyorduk" dedi. Cox, bu teknolojinin toplantılar için kullanılabileceğini de belirterek, "Herkes video konferanslardan bıktı. Kimin kime baktığını bilmiyorsunuz. Herkes sürekli birbirinin sözünü kesiyor" diye konuştu.

Bir sanal evreni ifade eden 'metaverse' sözcüğü ilk olarak 1990'lı yıllarda, Snow Crash'in yazdığı bir bilim kurgu kitabında sanal gerçeklik açısından internetin halefi olarak geçiyordu.