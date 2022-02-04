Facebook'un çatı şirketi Meta, tarihindeki en büyük borsa kaybını yaşadı

Şirketin hisse senetlerinde yaşanan kayıp, Bloomberg'in Milyarderler endeksine göre Zuckerberg'in servetinden de 31 milyar dolar götürdü.
Bu veri, Estonya'nın bir yıllık GSYH'ına denk.
Ancak Zuckerberg bu düşüşe rağmen 90 milyar dolarlık servetiyle halen dünyanın en zenginlerinden biri.
Singapur merkezli bir banka olan DBS Bank'in telekomünikasyon ve internet araştırma sorumlusu Sachin Mittal, Facebook'un rakibi Snap'in daha sağlıklı finansallar açıkladığını vurgulayarak, "Belli ki son zamanlarda görülen koşullardan Meta rakiplerinden daha olumsuz bir şekilde etkilendi" dedi.
Mittal, Apple'ın yaptığı değişikliklerden bütün teknoloji şirketlerinin olumsuz etkilendiğini ancak bu değişikliklerle başa çıkacak algoritmaları olmayan şirketlerin daha zor duruma düştüğünü söyledi.
Meta'nın hisselerinde yaşanan düşüş Twitter, Snap ve Pinterest gibi diğer sosyal medya şirketlerinin de olumsuz etkilenmesine yol açtı.
Ancak Snap'in hisseleri ilk defa şirketin çeyreklik kâr açıklaması üzerine yüzde 60 yükseldi.
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