Facebook'un çalışanlarına ne kadar maaş ödediği açıklandı

Business Insider, dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook'la ilgili bir araştırma yaptı. Yapılan bu araştırma, şirketin çalışanlarına ne kadar maaş verdiğini ortaya koydu.

WebTekno'nun haberine göre; yapılan araştırmaya göre Facebook, çalışanlarına yıllık 78,449 dolar (yaklaşık 580 bin TL) ila 345,221 dolar (yaklaşık 2,5 milyon TL) aralığında ödeme yapıyor.

İşte Facebook'un farklı pozisyonlardaki çalışanlarına yaptığı yıllık ödeme