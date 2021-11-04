Facebook Türkiye yetkilileri Meclis'te: Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz, görünürlüğünü azaltıyoruz

Dijital Mecralar Komisyonu'na giden Facebook Türkiye yöneticileri açıklama yaptı. Şirket temsilcileri, "Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz,görünürlüğünü azaltıyoruz" dedi.

NTV'de yer alan habere göre, Facebook yeni adıyla, Meta'nın Türkiyeden sorumlu Direktörü Azzam Alameddin ilk kez Meclis'te Dijital Mecralar Komisyonu'nda konuştu. Alameddin, "Bizler sorumlu inovasyon yapmaya çalışıyoruz platformun dürüstlüğü bizim için en önemli ilkedir" diye konuştu.

Facebook Türkiye ve Azerbaycan Kamu Politikaları Direktörü Sezen Yeşil ise "Dezenformasyonla mücadeleyi çok önemli buluyoruz. Kaldır, azalt ve bilgilendir yaklaşımı yürütüyoruz. Asılsız haber varsa dezenformasyona karar verilmişse bu haberi kaldırmıyoruz görünürlüğünü azaltıyoruz. İnsanları bu konuda bilgilendiriyoruz" ifadesini kullandı.