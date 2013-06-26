Facebook: Türkiye ile herhangi bir kullanıcı bilgisi paylaşılmadı



Facebook Gezi Parkı protestoları sırasında Türkiye’deki kullanıcılarının bilgilerini verdiğine yönelik haberlere bir açıklama ile yanıt vererek,"Facebook, protesto olaylarıyla bağlantılı olarak Türkiye'deki devlet otoriteleriyle herhangi bir kullanıcı bilgisi paylaşmamıştır" dedi.

Açıklamada Şirket, internet şirketleri ile Türkiye asayiş otoriteleri arasında daha sık bilgi paylaşılmasını gerektiren yasal düzenleme önerilerinde endişe ettiğini belirterek, "Türkiye hükümetinin temsilcileriyle, bu hafta Silikon Vadisi'ne gerçekleştirecekleri ziyaret esnasında bir araya geleceğiz ve yasal düzenleme önerileriyle ilgili güçlü endişelerimizi kendilerine doğrudan da aktaracağız." sözlerini de açıklamaya ekledi.

Facebook şirketinin yaptığı açıklamanın tamamı şöyle:

“Facebook, protesto olaylarıyla bağlantılı olarak Türkiye'deki devlet otoriteleriyle herhangi bir kullanıcı bilgisi paylaşmamıştır. Genel olarak, Türkiye'deki devlet otoritelerinden gelen bilgi talepleri; yaşamsal ya da çocukları tehdit eden bir konu içermediği müddetçe (ki bu kapsamdaki talepler, bize ulaşan taleplerin çok küçük bir kısmını oluşturmaktadır) kabul edilmemekte ve resmi yasal kanallara yönlendirilmektedir.

İnternet şirketlerinin Türkiye'deki asayiş otoriteleriyle daha sıklıkla kullanıcı bilgisi paylaşmasını gerektirebilecek yasal düzenleme önerileriyle ilgili endişelerimiz bulunmaktadır.

Türkiye hükümetinin temsilcileriyle, bu hafta Silikon Vadisi'ne gerçekleştirecekleri ziyaret esnasında bir araya geleceğiz ve yasal düzenleme önerileriyle ilgili güçlü endişelerimizi kendilerine doğrudan da aktaracağız.”

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, sosyal medya konusunda yapılan girişimler hakkında Facebook'la uzun süredir işbirliği içinde olduklarını ve bir sorun yaşamadıklarını belirten Yıldırım, "Twitter ve Facebook, ABD merkezli olduğu için herhangi bir sorun yaşandığında iki ülke arasındaki sekiz saatlik zaman farkı sıkıntıya neden oluyor" demişti.