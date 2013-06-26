Binali Yıldırım: Twitter işbirliği önerimizi reddetti

Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Binali Yıldırım, sosyal medya konusunda yapılan girişimler hakkındaki basın açıklamasında Twitter'ın henüz hükümetle işbirliği yapmaya sıcak bakmadığını' belirtirken, "internet değişim noktalarının yaygınlaştırılması gerektiğini" ifade etti.

Yıldırım, hükümetin sosyal medyayla girişimlerinin devam ettiğini söyleyerek, 'buna rağmen Twitter'ın hükümetle işbirliği yapmaya olumlu bakmadığını' söyledi.

Facebook'la uzun süredir işbirliği içinde olduklarını ve bir sorun yaşamadıklarını belirten Yıldırım, "Twitter ve Facebook, ABD merkezli olduğu için herhangi bir sorun yaşandığında iki ülke arasındaki sekiz saatlik zaman farkı sıkıntıya neden oluyor" dedi.

Yıldırım, "Bir sıkıntı yaşandığı zaman Türkiye'de temsilci olması gerekir, bu temsilcileri muhatap almamız gerekir. Zamanla bu sorunu aşmayı düşünüyoruz" ifadesini kullandı.

'İnternet değişim noktaları arttırılmalı'

Binali Yıldırım ayrıca, Türkiye'de gerçekleşen bilgi akışının yurt dışından gediğine dikkat çekti.

Yıldırım, internet değişim noktalarının yaygınlaştırılması sayesinde, 'bilgi akışının yurt dışını dolaşmadan, doğrudan Türkiye üzerinden gelmesi gerektiğini' söyledi