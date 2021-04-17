Facebook trollere göz yumuyor: Şirket kendisine yönelik şikâyetleri yanıtlamıyor

Amerika Birleşik Devletleri'nde 2016 yılında yapılan seçimlerde ağzı yanan Facebook, Batı’daki siyasi trol vakalarına 11 gün gibi kısa bir sürede müdahale ediyor. Ancak The Guardian'ın araştırmasına ve eski bir şirket çalışanına göre şirket başka ülkelerde yüzlerce gün hiçbir önlem almıyor

Haftalık yayınlanan Gazete Oksijen'in haberine göre; Facebook ABD’deki 2016 seçimlerinde Rusya manipülasyonuna izin verdiği ortaya çıktıktan sonra pek çok güvenlik sözü verdi ancak yeni bir araştırma, şirketin vaatlerini sadece "gelişmiş" ülkelerde yerine getirdiğini, dünyanın geri kalanında ise işleri adete oluruna bıraktığını ortaya koyuyor.

The Guardian gazetesinin yaptığı kapsamlı araştırma, Facebook’un devlet liderleri ve siyasetçilerin kamuyu yanlış yönlendirmelerine ya da muhaliflerin üzerine gitmelerine izin verdiğini gösterdi. Eski bir şirket çalışanı da Facebook’un bazı durumlarda söz konusu ülkelerdeki liderlerden çekindiği için hiçbir önlem almadığını iddia ediyor.

Gazete, 25 ülkede Facebook personeli tarafından tespit edilen siyasi manipülasyonlara dair 30’dan fazla vakayı inceledi ve sosyal medya şirketinin "ABD’yi ve diğer zengin ülkeleri etkileyen ihlalleri ele almaya öncelik verdiğini ancak yoksul, küçük ve batılı olmayan ülkelerde platformunun suiistimal edilmesine izin verdiğini" tespit etti.

"Facebook kendisine yönelik şikâyetleri yanıtlamıyor"

Daha önce Facebook’un “doğruluk” masasında çalışan veri uzmanı Sophie Zhang, "Facebook, kendisine yönelik yüksek halkla ilişkiler riski teşkil etmediği için çok sayıda şikayeti yanıtlamıyor" diyor.



Facebook’un Eylül 2020’de düşük performans gerekçesiyle işten çıkardığı Zhang, şirketteki son gününde uzun bir veda mesajı yayınlayarak "Yabancı hükümetlerin platformumuzu kötüye kullanarak kendi vatandaşlarını yanıltmak için çok sayıda bariz girişimde bulunduğunu" söylemişti.

Facebook iddiaları reddetti

Facebook sözcüsü Liz Bourgeois, iddiaları "Tüm dünyada suiistimalin peşine düşüyoruz, bu işe odaklanmış uzman ekiplerimiz var. Sonuç olarak, birlikte hareket eden sahte hesaplarca yönetilen 100’den fazla ağı kaldırdık. Bunların yaklaşık yarısı, Latin Amerika, Orta Doğu, Kuzey Afrika ve Asya Pasifik bölgesi dahil olmak üzere dünyanın dört bir yanındaki ülkelerde faaliyet gösteren yerel ağlardı." sözleriyle reddetti.

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