Facebook, TikTok'a rakip olarak duyurduğu uygulamanın fişini çekiyor

Facebook, yaklaşık bir buçuk yıl önce TikTok'a rakip olarak duyurduğu kısa süreli video paylaşım uygulaması Lasso'nun fişini çekiyor. Sosyal medya devi, kullanıcılarına gönderdiği bildirim ile uygulamanın 10 Temmuz'da sonlandırılacağını duyurdu.

Webtekno'dan Beyazıt Kartal imzalı habere göre, Facebook, Lasso uygulamasıyla hem kaybettiği genç kitleyi geri kazanmayı hem de TikTok’un yükselişine engel olmayı planlıyordu. Facebook, Lasso uygulamasını popüler hale getirmek için daha fazla çaba sarf etmeme kararı aldı. Lasso, çarşamba günü kullanıcılarına bir uyarıda bulunarak uygulamanın 10 Temmuz itibarıyla sonlandırılacağını bildirdi.

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