Facebook'a karşı boykot kararı alan firma sayısı 400'ü buldu

Sosyal medya devi Facebook geçen yıllarda patlak veren veri skandalından sonra tarihinin en kötü dönemlerinden birisini yaşıyor.

Starbucks, Pepsi, Coca-Cola ve Verizon’un da aralarında bulunduğu onlarca şirket, ABD Başkanı Donald Trump’ın şiddet içerikli paylaşımını silmeyen Facebook’tan reklamlarını çekme kararı almıştı. Sadece pazartesi günü Adidas, HP, ve Ford firmaları da Unilever, The North Face, Coca Cola, Honda ve diğerlerine katıldı. Kampanya kapsamında sosyal medya reklamlarını durduran son büyük firma Lego oldu.

Son dönemde Mars, Target, Ford, Adidas, Coca Cola, Unilever ve Starbucks dahil toplamda 400 firma sosyal ağlardan reklamlarını kaldırdı.

Peki reklam boykotu Facebook'u nasıl etkileyecek?

Firma 2019’da gelirinin yüzde 98’ine denk gelen 69.7 milyar doları reklamlardan elde etti. Başka bir deyişle sosyal meyda devi geçtiğimiz yıl kazandığı her 100 doların 98'ini reklam verenlerden elde etti.

8 milyon reklam vereni var.

Ancak Facebook'taki büyük reklam harcamaları daha çok orta ve ufak ölçekli firmalardan geliyor. Zira Facebook’ta 8 milyon reklam veren var.

En çok harcama yapan ilk 100 firma ise yıl toplamında 4.2 milyar dolarlık reklam harcaması yaptı. Bu da reklam gelirinin sadece yüzde 6’sı anlamına geliyor.

Zuckerberg'in kişisel serveti 7.2 milyar dolar azaldı

Yaşanan bu gelişmeler sonrası Facebook’un piyasa değeri geçtiğimiz hafta 56 milyar dolar azalırken, Zuckerberg’in net serveti 7.2 milyar dolar azalarak 82,9 milyar dolara düştü.

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