Facebook test etmeye başladı; okunmayan makalenin paylaşılması engellenecek

Facebook, platformda paylaşılacak bir makalenin okunmaması durumunda kullanıcıyı uyaracak bir özelliği test etmeye başladı. Bir süre önce Twitter'ın da bir benzerini test ettiği özellikle, kullanıcıların makale paylaşırken daha bilinçli olması sağlanmak isteniyor.

Dünyanın en büyük sosyal medya platformu Facebook, kısıtlı bir kullanıcı kitlesi ile yeni bir özelliği test etmeye başladı.



Facebook'ta yer alan diğer gönderileri paylaşan kullanıcıları etkileyecek bu yeni özellik, bağlantısı açılmamış bir makalenin paylaşılması durumunda kullanıcıyı uyaracak.



Böylelikle kullanıcı, özellikle de makale gibi önemli şeyleri paylaşırken, başlığını okuyarak yapacağı bir paylaşımın sağlıklı olmayacağı konusunda bilinçlenmiş olacak.

Webtekno'nun haberine göre; "Facebook Newsroom" isimli Twiter hesabından duyurulan özellik, açılabilir menü olarak görünecek.



Kullanıcılar, bir makalenin içini açmadan paylaşmak istediklerinde görünecek olan bu menü, söz konusu makalenin okunmadığını, makalenin paylaşılacağından emin olunup olunmadığı konusunda uyarıda bulunuyor.



Kullanıcı, duruma göre makaleyi paylaşabilir ya da önce okumayı tercih edebilir.