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Bilim / Teknoloji

Facebook, tartışma yaratacak bir adım atmaya hazırlanıyor

Özel hayatın gizliliği adına tepki ile karşılanacak olan yenilik...

21 Şubat 2017 12:42

Facebook, özel hayatın gizliliği konusunda tartışma yaratacak bir adım atıyor.

Facebook'un kurucusu Mark Zuckerberg, yaptığı açıklamada özel mesajları okuyacak bir yapay zekâ üzerinde çalıştıklarını söyledi.

Yapay zekanın mesajları okumasının nedeni, kişinin ilgi alanlarını belirleyip, reklam çalışmalarını da bunu dikkate alarak yapması olarak belirtildi. Ancak yine de bu durum kafaları karıştırdı.

Facebook mesajlarının okunacak olması, kullanıcıların kafasında soru işareti yarattı.

Mesajların yapay zekânın eline de geçecek olsa, başkalarının da görebileceği endişesi, kullanıcıları kapladı.

Özel hayatın gizliliği adına tepki ile karşılanacak olan yenilik konusunda henüz Facebook net bir tavır almış da değil.

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